Ronn Moss festeggia l’anniversario di matrimonio con la moglie

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Ottobre 2023

I festeggiamenti di Ronn Moss e della moglie

Tutti noi conosciamo l’attore che per anni è stato il mitico Ridge Forrester nella soap opera americana “Beautiful“. Negli anni Ronn Moss si è innamorato dell’Italia e per tale ragione qualche tempo fa ha acquistato una masseria in Puglia affermando di aver trovato la propria dimora in questa regione.

Sicuramente sarà stata d’accordo anche la moglie Devin DeVasquez, con la quale ha festeggiato negli ultimi giorni il proprio anniversario di matrimonio. I due sono convolati a nozze nel settembre del 2009 e hanno celebrato ben quattordici anni insieme.

Una foto di Ronn Moss a tavola durante i festeggiamenti

Ronn Moss e sua moglie, accompagnati dall’inseparabile cagnolino Mr. Prince, il loro agente Stefano Valecce, lo staff della Bros Group e i componenti della band, hanno cenato e festeggiato a suon di brindisi in un clima assolutamente familiare presso il Ristorante Morganti.

Ronn, oltre che attore è anche cantante. Nella seconda metà degli anni ’70 ha fondato la band PLAYER, le cui hit hanno raggiunto i numeri uno nelle classifiche di diversi Paesi.

Oggi Moss porta in tour il suo concerto fatto di inediti, ma anche di hit internazionali e italiane. È infatti sua abitudine, tra una tappa e l’altra, passare dall’amico Nicola quando è di passaggio nel Milanese.

L’attore e la moglie insieme fuori dal ristorante

Nella foto qui sotto possiamo vedere Ronn Moss mentre si diverte con gli amici e la moglie Devin.

Un dolce scatto è sicuramente quello che li immortala mentre si scambiano un bacio sulle labbra. La coppia ha poi concluso la serata dedicandosi a foto e video, con i tanti ammiratori increduli presenti nel locale.

Seguiteci per altre news.