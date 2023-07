NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

Lo scatto di Natalia Paragoni non passa inosservato

Pochi giorni fa Natalia Paragoni ha dato alla luce la sua prima figlia, Ginevra. La piccola è nata dall’amore tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Andrea Zelletta, che come tutti ben sappiamo si sono conosciuti e innamorati proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi. In questi giorni così la coppia si sta godendo questo nuovo capitolo insieme alla bambina, che nel mentre ha lasciato l’ospedale ed è arrivata a casa sua. Proprio Natalia intanto sui social ha raccontato la prima notte trascorsa con sua figlia, e in merito ha affermato: “Buongiorno mondo, la prima notte a casa con Ginevra è stata stupenda. Io, come immaginavo, sono andata in ansia per qualsiasi cosa, ma meno male che c’era nonna Michela”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Natalia infatti ha condiviso sui suoi profili social delle vecchie foto in cui appare completamente nuda, col pancione in bella vista. Gli scatti in breve hanno fatto il giro del web, tuttavia hanno scatenato l’ira di alcune malelingue . L’ex corteggiatrice come se non bastasse ha anche aggiunto: “Bye bye pancia”.

Poche settimane prima del parto intanto Natalia Paragoni aveva parlato della possibilità di mostrare sua figlia sui social. Proprio alcuni follower infatti le avevano chiesto se avrebbe fatto vedere al pubblico la sua bambina. In merito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva così affermato:

“Se mostrerò la bambina sui social? È un argomento molto complicato, difficile. Ne abbiamo parlato tanto, sia con le nostre famiglie che con i nostri più cari amici. Non saprei dirvi. Però se mi conoscete un po’ sapete che io sono molto riservata a livello familiare. Siamo una coppia molto riservata, quindi boh non lo so. Non so rispondere in questo momento”.