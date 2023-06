NEWS

Andrea Sanna | 11 Giugno 2023

La gaffe di Natalia Paragoni

Dopo lo scherzo di qualche giorno fa fatto al suo fidanzato Andrea Zelletta, Natalia Paragoni torna a far parlare di sé. E stavolta per una clamorosa gaffe commessa su Instagram. Che cosa ha combinato l’ex di Uomini e Donne? Ve lo raccontiamo noi.

Per trascorrere un po’ di tempo con i follower, ai quali ama dedicare del tempo di tanto in tanto, Natalia Paragoni ha aperto il box delle domande. Così ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi seguaci. E a quanto pare ne sono arrivate diverse.

Molte di queste riguardano anche la bambina che porta in grembo e che presto nascerà. Ad attirare l’attenzione è stato un quesito in particolare in cui viene chiesto a Natalia Paragoni quale siano peso e altezza attuali della piccola, stando almeno ai controlli medici più recenti:

“Quanto pesa e quanto è lunga Carciofina? (Ovviamente nell’ultima ecografia)”, ha puntualizzato l’account in questione come dicevamo. Felice di poter informare i fan di un qualcosa di così bello, forse per la troppa euforia, nel rispondere Natalia Paragoni ha commesso però una clamorosa gaffe: “1,5 km. E lunghezza 40/41 cm”.

Storia Instagram di Natalia Paragoni

Chiaramente il fatto che la figlia pesi “1,5 km” è di sicuro impensabile e Natalia Paragoni distrattamente ha confuso le due unità di misura, dato che avrebbe dovuto rispondere “kg” anziché “km” appunto.

Una svista questa di Natalia però che non è sfuggita proprio agli utenti del web, che chiaramente ci hanno ironizzato su, come spesso accade in queste circostanze.

Ma c’è anche chi l’ha giustificata e difesa facendo notare appunto che può capitare distrattamente di fare un errore. Siamo umani no? Ma il popolo della rete non sempre perdona e le battutine non sono chiaramente mancate. Esattamente come accaduto qualche giorno fa anche a Giulia De Lellis!