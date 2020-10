2 GFvip: Natalia Paragoni urla per Andrea Zelletta, ma il GF blocca la sorpresa

Natalita Paragoni oggi è andata a fare una sorpresa per Andrea Zelletta, tuttavia il piano non è andato a buon fine. I due, ormai fidanzati da più di un anno, negli ultimi periodi hanno fatto molto discutere. Secondo il web Zelletta parlerebbe poco di Natalia all’interno della casa, scherzando invece molto con Matilde Brandi. Queste supposizioni hanno fatto pensare che ci sia un po’ di freddezza tra Andrea e la Paragoni, ma davvero è così?

Il gesto fatto da Natalia oggi ha chiarito ogni dubbio. L’ex corteggiatrice, infatti, si è recata insieme a Sonia Lorenzin, ex tronista, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Le due hanno documentato la scena in cui Natalia Paragoni, con il megafono in mano, urla verso Andrea Zelletta. Tuttavia il gesto si è rivelato inutile. Nelle stories, infatti, la ragazza ha dichiarato che, per quanto provassero a farsi sentire, il Grande Fratello alzava la musica, rendendo tutto impossibile.

Il gesto insomma c’è stato, Natalia Paragoni deciderà di ritornare al Grande Fratello Vip per il fidanzato Andrea?