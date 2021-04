Natalia Titova svela a Novella: "All'Isola dei Famosi avevano chiamato me, poi hanno pensato a Massimiliano". E racconta l'amore per Rosolino

Insieme dal 2006, quando si conobbero sulla pista di Ballando con le Stelle, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino fanno coppia fissa da allora. Benché non si siano mai sposati, hanno due figlie ormai grandi che il campione di nuoto ha potuto lasciare sole con la madre per imbarcarsi in Honduras come inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E dire che in un primo momento la produzione del reality aveva pensato solo a lei e come concorrente, ma Natalia si è lasciata corteggiare per poi declinare l’invito.

“Inizialmente ero stata contattata io per partecipare da concorrente,” ha raccontato la ballerina a Novella 2000, “ma non me la sono sentita. Andare in un posto così lontano come l’Honduras era un impegno che non potevo prendermi. Non riesco a stare troppo lontana dalle mie figlie. Inoltre i miei genitori vivono in Russia, e con tutto quello che sta accadendo nel mondo sono preoccupata. Non vi nascondo però che la cosa non mi sarebbe dispiaciuta. Da vera russa, sono una donna che ama scoprire nuove avventure e mettersi in gioco”.

Nel prosieguo dell’intervista firmata Armando Sanchez, Natalia Titova svela un altro interessante retroscena su Massimiliano Rosolino. Pare che anche il compagno fosse da anni in lizza per diventare naufrago, ma che alla fine abbia sempre rinunciato all’avventura. Il motivo? Salvaguardare il fisico cesellato da anni di nuoto agonistico.

“Per due anni lo avevano cercato come concorrente,” racconta Natalia, “ma aveva sempre rifiutato perché non voleva rovinare il suo fisico dopo tanti anni di sacrifici. Massimiliano tiene molto al suo sport,” aggiunge la ballerina, “segue una dieta sana e sta attento a tutto”.

Alla proposta del ruolo di moderatore dall’Honduras, però, si è immediatamente convinto che fosse l’occasione giusta per partecipare alla trasmissione.

“Quando è stato contattato era pieno di gioia. È un uomo molto dinamico, vive di nuove emozioni. Non poteva ricevere proposta più bella di questa”.

Unica sua preoccupazione – come ha lasciato intendere anche in una delle ultime dirette – la cagnolina Bella, alla quale è visceralmente legato. Anziché chiedere notizie delle figlie, infatti, Rosolino ha domandato a Ilary come stesse la sua migliore amica a quattro zampe.

Natalia Titova: ‘Troppo spettacolo non mi piace’

Lasciato Ballando nel 2014, Natalia Titova è entrata a far parte della scuola di Amici prima come insegnante seduta in studio e poi, per la maggior parte del tempo, defilandosi in sala prove. Che cosa si nasconde dietro la scelta di non apparire in TV, rimanendo più volentieri nelle retrovie?

“Non c’è dubbio che in televisione io mi sia divertita,” ci dice, “anche perché ho sempre svolto il mio lavoro di ballerina. Sono esperienze che non si dimenticano. Solo che vedo la danza prettamente in senso agonistico”, spiega. “Lo spettacolo ci sta, ma fino a un certo punto”.

Insomma, per la Titova il troppo show stroppia. E dire che la TV continua a volerla, ma le lusinghe non sembrano sedurla.

“Mi avevano richiamato per tornare a Ballando con le Stelle in qualità di coach, ma non ho accettato. All’epoca facevo coppia con Simone Di Pasquale, collaboravamo insieme. Lui ha deciso di tornare,” nota, “io no, perché preferisco continuare il mio percorso lavorativo lontano dalle telecamere”.

Dunque, non succederà più di rivederla sul piccolo schermo, e magari proprio in un reality?

“Potrebbe anche piacermi,” ammette, “fin quando questo reality venisse fatto vicino a casa mia. Perché qualora volessi tornare a casa per varie esigenze sarebbe più facile. Come dicevo prima amo le sfide, però tutto ha un limite. La penso così”.

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi è sempre per lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

