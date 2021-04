1 Il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi 2021

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021, e come sempre nel corso della dirette ne vedremo della belle. Alla conduzione del talent come ormai ben sappiamo c’è Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nelle vesti di opinionisti. Anche stasera, come sempre, assisteremo ad una nuova eliminazione, e uno dei naufraghi dovrà così lasciare il gruppo di concorrenti. A scontrarsi al televoto questa volta ci sono Awed e Miryea Stabile, e questa sera sapremo chi sarà costretto ad abbandonare la Palapa. Ma chi sarà a dover tornare a casa?

Come sempre sul web sono partiti numerosi sondaggi e ad indire una votazione è stato anche Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A rischiare l’eliminazione potrebbe essere Awed, che ottiene il 65% dei voti, contro il 35% dei voti di Miryea Stabile, che risulta essere la più amata del web.

Tuttavia va sempre precisato che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Awed il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi infatti chiuderà il televoto nel corso della diretta di questa sera e solo allora scopriremo il verdetto definitivo.

Ciò nonostante per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Vediamo i risultati di questa seconda votazione.