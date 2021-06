Chi sono Natascia e Alessio di Temptation Island? Età e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Natascia e Alessio, coppia di Temptation Island 2021, dall’età, alla loro storia, a dove seguirli sui social e Instagram.

Chi sono Natascia e Alessio

Nome e Cognome: Natascia Zagato e Alessio Tanoni

Data di nascita: Natascia 18 gennaio 1990, Alessio 14 maggio 1997

Luogo di Nascita: Natascia Potenza Picena, Alessio Recanati

Età: Natascia 31 anni, Alessio 24 anni

Altezza: Natascia 1.55 cm, Alessio 1.80 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Natascia Capricorno, Alessio Toro

Professione: Natascia estetista, Alessio operaio

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: Natascia ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: Natascia @natascia_zagato, Alessio @alessiotanoni

Natascia e Alessio età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Natascia e Alessio. Lei è nata il 18 gennaio 1990 a Potenza Picena e ha 31 anni di età, mentre lui è nato a Recanati il 14 maggio 1997 e ha 24 anni di età.

A essere sconosciute sono anche le informazioni circa il loro peso, mentre per quanto riguarda l’altezza lei e 1.55 cm, lui 1.80 cm. Natascia lavora come estetista. Alessio invece lavora come operaio.

I due sono una coppia da due anni e mezzo. Dopo un anno e mezzo di fidanzamento, i due sono andati a convivere a casa di Natascia, tuttavia tra loro le cose non sono più andate come prima.

Prima di concentrarci sulla loro storia, scopriamo dove seguire la coppia di Temptation Island 2021 sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Natascia e Alessio: social e Instagram

In molti si chiedono già dove poter seguire Alessio e Natascia sui social, in particolare su Instagram.

I due protagonisti di Temptation Island 2021 hanno entrambi un account, che aggiornano più o meno di frequente.

La coppia attualmente non è attiva su Instagram, presumibilmente per esigenze di programma. Entrambi infatti, come tutti gli altri protagonisti del reality, dovranno aspettare la messa in onda dello show per poter tornare a riutilizzare i social.

Ma vediamo ora quello che sappiamo sulla loro storia e sulla loro partecipazione a Temptation Island 2021.

La partecipazione a Temptation Island 2021

Come specificato Natascia e Alessio sono fidanzati da due anni e mezzo. La storia tra loro è iniziata a gonfie vele e per il primo anno e mezzo entrambi sono stati molto affiatati. I primi problemi sono iniziati con il lockdown e l’annessa convivenza, inizialmente a Recanati da Alessio. Dopo un periodo di alti e bassi, la coppia ha poi deciso di andare a convivere a casa di lei.

Tra loro, quindi, sono iniziati i veri pensieri, tanto da portare la Zagato a dubitare di Tanoni. Proprio per questo motivo Natascia ha deciso di scrivere a Temptation Island 2021, per mettere alla prova Alessio e la loro storia. Nel suo video di presentazione così lei afferma:

“Scrivo a Temptation Island per l’eccessiva gelosia di Alessio. Lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male, è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così…”

Dal suo canto anche Alessio ha iniziato a nutrire i primi dubbi, infatti ha dichiarato:

“Si è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia.”

Cosa accadrà dunque nei due villaggi e come si relazioneranno i due a Temptation Island 2021? Non resta che attendere la prima puntata della nuova edizione, prevista per mercoledì 30 giugno, per scoprirlo. Andiamo ora a fare la conoscenza delle altre coppie del reality di Canale 5.

Le coppie di Temptation Island 2021

Oltre a Natascia e ad Alessio, a partecipare a Temptation Island 2021 ci sono altre 5 coppie. Ecco di chi si tratta:

Il percorso di Natascia e Alessio

Di seguito tutto ciò che c’è da sapere sul percorso di Natascia e Alessio a Temptation Island 2021. Vediamo quanto accaduto nel corso delle varie puntate.

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

