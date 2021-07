Chi è Alessio Tanoni di Temptation Island 2021? Età e Instagram

Scopriamo le informazioni su Alessio Tanoni, uno dei fidanzati di Temptation Island 2021: età, biografia, vita privata, lavoro, la storia con Natascia e il percorso nel reality di Canale 5.

Chi è Alessio Tanoni

Nome e Cognome: Alessio Tanoni

Data di nascita: 14 maggio 1997

Provenienza: Recanati

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1.85 cm

Peso: 80 kg

Professione: operaio

Fidanzata: Natascia Zagato

Figli: Alessio non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio

Profilo Instagram: @alessiotanoni

Alessio Tanoni Temptation Island 2021: età, lavoro e biografia

Vediamo chi è Alessio Tanoni di Temptation Island 2021, svelando alcune informazioni sulla sia vita. Alessio è nato a Recanati il 14 maggio del 1997, e il suo segno zodiacale è il Toro. Ha 24 anni di età. Per quanto riguarda l’altezza e il peso Alessio è alto 185 cm e pesa 80 kg. Non ha tatuaggi.

Alessio non è figlio unico, ma ha una sorella e un fratello. Ha studiato Economia Aziendale fino al terzo anno e attualmente lavora come operaio per un’azienda.

Riguardo la vita sentimentale passata di Alessio Tanoni non abbiamo nessuna informazione, non sappiamo quindi se è stato fidanzato. Oggi, comunque, fa coppia con Natascia Zagato, che ha 7 anni più di lui.

Dove seguire Alessio Tanoni: Instagram e social

Adesso che sappiamo qualcosa di più sulla vita di Alessio Tanoni, è possibile seguirlo sui social network?

La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che ha poco più di 3000 followers.

Attualmente il profilo è privato per via della messa in onda di Temptation Island. Dovrebbe tornare attivo non appena il docu-reality sarà terminato.

Alessio a Temptation Island

Alessio Tanoni è uno dei protagonisti di Temptation Island 2021 insieme alla fidanzata Natascia Zagato. I due stanno insieme da due anni e mezzo.

I due si sono conosciuti per caso, grazie alla madre di Alessio. La donna, infatti, ha una parrucchieria dove entrambi si sono incontrati. Da lì non si sono più separati, iniziando a gonfie vele la propria storia. Dopo un anno e mezzo, entrambi hanno deciso di andare a convivere. Prima Natascia è stata, durante il lockdown, a casa della madre di Alessio, poi infine si sono trasferiti a casa di lei.

Da quel momento sono iniziati i primi problemi, tra alti e bassi la coppia ha deciso di mettere alla prova i propri sentimenti a Temptation Island. A scrivere è stata Natascia, stufa della gelosia di lui e di essere giudicata per ogni cosa. Anche Alessio, dal canto suo, ha iniziato a non sentire più la stessa complicità.

Riusciranno entrambi a superare la prova nel viaggio dei sentimenti?

Le coppie di Temptation Island 2021

Per Temptation Island 2021 le coppie partecipanti sono, come ogni anno, sei. Quest’anno non c’è nessuno di famoso o comunque proveniente da Uomini e donne.

Ecco chi sono le altre coppie oltre Natascia e Alessio:

Vediamo quindi il percorso di Natascia e Alessio.

Il percorso di Alessio a Temptation Island

Temptation Island 2021 ha iniziato la sua messa in onda mercoledì 30 giugno su Canale 5 con sempre alla conduzione Filippo Bisciglia. Ma dalla seconda puntata va in onda di lunedì.

1° puntata: Il percorso di Natascia e Alessio è iniziato con un video in cui Natascia ha rivelato i vari problemi di coppia e questo ha colpito parecchio il ragazzo. Oltre a questo, a lui è stato mostrato anche un altro video in cui Natascia parla con qualche tentatore. Natascia, invece, non ha ricevuto alcun video.

