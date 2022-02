“Nathaly è una rubamariti”: gravi accuse contro la vippona in una lunga lettera

1 Nathaly Caldonazzo accusata dall’ex moglie del suo ex

Come sappiamo al Grande Fratello Vip 6 Nathaly Caldonazzo ha duramente criticato Soleil Sorge per il suo rapporto con Alex Belli. La showgirl, infatti, è andata contro l’influencer accusandola di essersi intromessa in una relazione. L’ha proprio etichettata come una “rubamariti”. Su questa vicenda è intervenuta l’ex moglie di Andrea Ippoliti, ex fidanzato della Caldonazzo.

Daniela, questo il nome della donna, ha fatto pubblicare una lunga lettera sul settimanale Di Più (riportate dal sito Gossip e TV) in cui ci è andata giù pesante nei confronti della vippona. Ha infatti raccontato alcuni aneddoti della vita passata di Nathaly dicendo che lei stessa si è intromessa in un matrimonio e cioè il suo: “Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me”.

Come sappiamo, Nathaly Caldonazzo ha avuto una relazione con Andrea Ippoliti, col quale ha partecipato a Temptation Island Vip. Il loro rapporto è poi finito proprio a causa del docu-reality a seguito del tradimento da parte di lui con una tentatrice. Ma secondo le parole della signora Daniela, i due si sarebbero conosciuti quando Ippoliti era ancora felicemente sposato.

Il tutto sarebbe iniziato nel 2016 quando il suo secondogenito frequentava la prima media ed era stato invitato al completanno di Mia, la figlia di Nathaly avuta dall’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Poiché Daniela non poteva accompagna il figlio alla festa, è stato il marito a farlo. Ed è in questa occasione che Andrea e Nathaly si sarebbero incontrati per la prima volta.

“Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti. Mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto ‘Ti amo’, firmato da Nathaly”.

Da quel momento Ippoliti se n’è andato di casa trasferendosi proprio dalla Caldonazzo. Ma oltre a questo l’ex moglie di Ippoliti si è risentita anche per le brutte parole che la stessa showgirl ha usato nei confronti di lui all’interno della casa. Ecco cos’altro ha scritto…