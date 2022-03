1 Le parole di Nathaly Caldonazzo

Una delle concorrenti più apprezzate e amate del Grande Fratello Vip 6 è stata senza ombra di dubbio Nathaly Caldonazzo. L’attrice infatti a poco a poco ha conquistato il cuore del pubblico, nonostante in molti in casa non abbiano apprezzato alcuni suoi atteggiamenti. Solo qualche giorno fa Nathaly è stata eliminata dal gioco ed è così tornata alla sua vita di sempre. In queste ore così l’ex Vippona è stata protagonista di una lunga intervista a Casa Chi, durante la quale ha parlato delle sorelle Selassié. Come è noto infatti la Caldonazzo ha avuto ripetuti scontri con le due Principesse, e adesso ha avuto modo di dire la sua. In particolare Nathaly ha fatto un attacco a Lulù, tirando in ballo anche la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu.com:

“Perché Lulù piace al pubblico? L’80% è sicuramente per questa storia con Manuel che è bellissima. Lui la capisce e comprende in ogni suo capriccio. Io ho assistito a delle scenate… era un continuo dover comprendere. Sapere che Manuel, nonostante il suo spessore e ciò che rappresenta, è così innamorato ha dato a lei un valore aggiunto. Lulù senza Manuel non credo che sarebbe arrivata così lontano”.

Ma non solo. Parlando di Jessica e di Lulù Selassié, e del rapporto che gli altri inquilini avevano con le due sorelle, Nathaly Caldonazzo ha aggiunto:

“Tutti erano in riverenza verso di loro. Miriana ha scelto loro nonostante la nostra amicizia, all’inizio eravamo molto unite. Dopo la calunnia si è schierata dalla loro parte. Non trovo giusto questo dover sottolineare sempre il bisogno economico. Chi è che non ce l’ha di questi tempi? Ne abbiamo bisogno ma non lo sottolineiamo”.

Come se non bastasse Nathaly Caldonazzo ha anche spiegato perché era odiata dalla maggior parte dei Vipponi del Grande Fratello Vip 6. Andiamo a leggere le sue parole.