Isola, Nathaly e il confessionale al veleno contro gli altri naufraghi

Debora Parigi | 5 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Lo sfogo di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei famosi

Nell’ultima settimana all’Isola dei famosi c’è stata una vera e propria divisione nel gruppo di naufraghi. Da una parte abbiamo Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo, mentre dall’altra tutti gli altri (anche se ci sono i Jalisse che stanno un po’ nel mezzo). Della poca simpatia nei confronti di Helena ormai lo sappiamo e va avanti dall’inizioe dell’edizione. Ma da un po’ di settimane c’è Nathaly che ha litigato con molti degli altri concorrenti.

Dopo essere finita ai ferri corti con Andrea Lo Cicero, nell’ultima settimana ha rotto i rapporti anche con gli altri. Ecco che quindi, appunto, si è avvicinata ad Helena. Ma non si è certo tirata indietro nel dire quello che pensa su tutti i suoi compagni di avventura. E così, questa sera, in una clip riassuntiva abbiamo visto tutto quello che lei ha detto nei confronti degli altri.

“Nessuno deve niente a nessuno, c’è solo un gruppo coeso di cinque persone che si sentono un po’ i cinque dell’Oca Selvaggia, un po’ i cinque che arriveranno in finale e snobbano un po’ tutto il resto sentendosi un po’ i padroni di tutto”. È partito così lo sfogo di Nathaly Caldonazzo che poi ne ha avuta una per ognuno.

Su Marco ha detto: “Abbiamo Mazzoli che ha iniziato come Don Chisciotte e Sancho Panza, è arrivato a essere un Fonzie che però si sta facendo un po’ troppo condizionare. Meno Fonzie e un po’ più Stronzie forse. Poi come mi avvicino a Marco, ho gli squali subito che intervengono”. La Caldonazzo si riferisce ad Andrea Lo Cicero: “Scendi dal trono. Tutti devono stare sotto di lui, lui deve dimostrare che è il capo dei capi. È una roba agghiacciante”.

Nathaly Caldonazzo ha continuato parlando di Cristina: “Non prende mai parte, sta sempre lì a inseguire i potenti secondo lei”. E ancora: “Si sentono un po’ tutti proprietari dell’isola, alcuni hanno tirato fuori dei caratteri veramente…tipo Luca si è rivelato uno che come ha un minimo di potere, tenta di schiacciarti come un sassolino”. Infine su Pamela ha detto: “Non mi piace, è subdola, non mi piace affatto. Vuole piacere a tutti i maschietti da quando è entrata. Non siamo a Miss Italia, siamo all’Isola dei famosi. Ha sempre un’aria un po’ triste e il culetto a pizzo. Quindi sono due cose che non collimano tanto. Un mix tra Miss Muretto e la Strega di Biancaneve. Ma tu pensi che in finale si arriva perché ti senti figa o perché il tuo gruppetto è figo? La gente guarda anche l’umanità delle persone”.