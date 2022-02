1 Il confronto tra Nathaly Caldonazzo e l’ex fidanzato

Al Grande Fratello Vip spesso il passato torna a galla. È ciò che è accaduto ieri a Nathaly Caldonazzo, quando si è ritrovata ad avere un confronto (rivelatosi piuttosto infuocato) con l’ex fidanzato Andrea Ippoliti. I due hanno vissuto un’intensa relazione di ben 3 anni e mezzo, conclusasi durante la loro partecipazione a Temptation Island.

Nathaly Caldonazzo è stata richiamata all’ordine da Alfonso Signorini, il quale l’ha invitata a raggiungere la passerella per un faccia a faccia. Inizialmente lei è parsa contrariata e ha chiesto di potersi esimere, ma il conduttore ha detto che era doveroso un chiarimento o comunque un faccia a faccia, viste alcune dichiarazioni fatte dalla showgirl.

A prendere la parola per primo Andrea Ippoliti: “So che non salterai di gioia nel vedermi e sai che la visibilità non fa parte della mia vita. Mi assumo le responsabilità di quello che ho fatto, sono stata una persona pessima e lo so, ma ho chiesto scusa. Tu mi hai definito con degli aggettivi molto forti e a casa ho tre figli“. A interrompere Andrea Ippoliti subito Nathaly Caldonazzo, che gli ha fatto notare senza troppi giri di parole e ancora ferita: “Però non ti interessava avere figli a casa quando te la facevi con la ventenne, no?“.

A seguire Andrea Ippoliti le ha ricordato“Io per te Nathaly ho fatto delle scelte importanti, mi sono separato da mia moglie, ti ho amato più della mia stessa vita“, senza però scomporre troppo Nathaly Caldonazzo, ferma sul suo pensiero: “La verità è che sei un pagliaccio“.

Per un attimo Alfonso Signorini ha tentato di far abbassare i toni, ma Nathaly lapidaria ha chiuso subito, facendo poi ritorno in Casa, lasciando Andrea Ippoliti solo in passerella: “Sono stata male, ho avuto attacchi di panico per due anni e mezzo, per me questa persona non esiste più, anche solo vederlo mi infastidisce, quindi vorrei rientrare“.

Tra loro sono volate accuse pesanti che potete riascoltare