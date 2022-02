1 Nathaly Caldonazzo e lo scontro con Andrea Ippoliti

Per capire meglio le parole di Daniela Pandini bisogna fare un passo indietro e inquadrare la situazione. Nella puntata di ieri ser del Grande Fratello Vip 6 abbiamo visto un incontro tra Nathaly Caldonazzo e il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti. I due avevano rotto i rapporti in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island. Lui, infatti, si era molto avvicinato alla single Zoe Millucci, scatenando le ire della gieffina. Da quel momento si sono separati e incontrati ieri per via di alcune dichiarazioni fatte negli ultimi giorni dalla showgirl.

Andrea Ippoliti, il primo a parlare, ha affermato: “So che non salterai di gioia nel vedermi e sai che la visibilità non fa parte della mia vita. Mi assumo le responsabilità di quello che ho fatto, sono stata una persona pessima e lo so, ma ho chiesto scusa. Tu mi hai definito con degli aggettivi molto forti e a casa ho tre figli“. L’ex fidanzata si è mostrata ancora ferita da ciò che le è capitato in passato: “Però non ti interessava avere figli a casa quando te la facevi con la ventenne, no? La verità è che sei un pagliaccio. Sono stata male, ho avuto attacchi di panico per due anni e mezzo, per me questa persona non esiste più, anche solo vederlo mi infastidisce, quindi vorrei rientrare“.

A intervenire sui social il giorno dopo di nuovo Andrea, il quale ha commentato il suo scontro con Nathaly Caldonazzo: “Credo che il mio intervento era doveroso visto le offese che ha rivolto nei miei confronti. Mi dispiace tantissimo che abbia sofferto ma purtroppo nella vita si può sbagliare. Ed è per questo che ho chiesto più volte scusa. Ma aggettivi pesanti utilizzati pubblicamente e soprattutto a distanza di oltre due anni oltre a ferire me feriscono anche i miei cari e non penso sia corretto. Credo inoltre che quando le storie finiscono non trovano mai un solo responsabile da dover mettere in croce“.

Ecco, quindi, a questo punto l’intervento di Daniela Pandini…