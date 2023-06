NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Nathaly Caldonazzo incontra sua figlia Mia a L’Isola dei Famosi: ecco le immagini inedite, mandate in onda in diretta

La sorpresa per Nathaly Caldonazzo

Non mancano le emozioni questa sera a L’Isola dei Famosi. Nel corso della diretta infatti scopriremo chi saranno i finalisti, e chi invece dovrà lasciare il gioco a un passo dall’ultima puntata. Poco fa nel mentre a emozionare il pubblico è stata Nathaly Caldonazzo. Come abbiamo appreso, negli ultimi giorni l’attrice ha ricevuto un bellissima e inaspettata sorpresa. Sua figlia Mia infatti è volata in Honduras per trascorrere qualche ora in sua compagnia. Tuttavia, a causa della variazione dei palinsesti di questa settimana, dovuta alla morte di Silvio Berlusconi, la notizia è passata in sordina. Nemmeno negli ultimi daytime l’incontro tra Nathaly e Mia era stato mostrato, e solo questa sera per la prima volta nel corso della semifinale sono state mandate in onda le immagini della sorpresa.

Nel corso della clip abbiamo così visto l’incontro tra mamma e figlia, che ha emozionato il pubblico. Nathaly Caldonazzo nel mentre ha anche detto la sua sulla sorpresa ricevuta da Mia, e in merito ha affermato:

“L’incontro è stato bellissimo. Io me lo sentivo. Sentivo che lei era qui da qualche parte perché una mamma le sente certe cose. Non ero troppo d’accordo perché è a ridosso degli esami di Maturità. Mi dispiace per lei che si è dovuta fare questa traversata enorme, andare e tornare così, però per me, egoisticamente, è stato meraviglioso rivederla”.

In questi giorni Nathaly ha rivisto la sua Mia! ❤️ #Isola pic.twitter.com/5nYyml13su — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

Questa sera nel mentre scopriremo se Nathaly Caldonazzo riuscirà ad accedere alla finale de L’Isola dei Famosi 2023, o se invece dovrà fare ritorno in Italia a un passo dall’ultima puntata.