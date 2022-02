1 La paura di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo, in diretta al Grande Fratello Vip ieri sera, ha continuato a smentire le frasi gravi che avrebbe detto nei confronti di Lulù e Jessica. Tutto ciò nonostante in molti hanno affermato di avere sentito le sue parole. La stessa Caldonazzo nel pomeriggio di ieri si era mostrata preoccupata perché temeva si fosse udito qualsiasi cosa avesse detto. Parlando con Basciano aveva chiesto:

Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo.

Jessica e Sophie, poi, avrebbero riportato ciò che è stato riferito loro in merito alla presunta frase. Il GF, allora, si è messo a cercare il momento che, secondo affermato da Signorini, non sarebbe mai andato in onda. Nel filmato scovato dalla produzione Nathaly Caldonazzo dice: “Neanche gli zingari“, ma secondo tutti non sarebbe quello il video incriminato. Per tale ragione Alfonso ha rimandato tutto alla puntata di lunedì.

Ecco, quindi, che la gieffina nella notte si è mostrata preoccupata di nuovo per una possibile squalifica. A tavola con Antonio Medugno, infatti, ha espresso il suo pensiero: “Lunedì tu esci ed io vengo squalificata“. L’altro ha replicato: “Sei in nomination non possono squalificarti. Io e Miriana? Che fai, annulli il televoto? Non lo puoi annullare. Lunedì esco e poi fanno vedere la tua roba“. Parlando della produzione, poi, Nathaly dice: “Sembra che non vogliano. Dopo chiedo“.

NATHALIE CHE AMMETTE DI AVER DETTO QUELLA FRASE, TEME LA SQUALIFICA, SI ACCORGE DELLE TELECAMERE CHE LA STANNO RIPRENDENDO E DOPO DICE CHE ANDRÀ A CHIEDERE IN CONFESSIONALE DATO CHE NON SEMBRA CHE LA VOGLIANO SQUALIFICARE. COS'ALTRO SERVE? #gfvip #jeru #jessvip pic.twitter.com/68l3y9RloQ — rebecca. 🐝 (@innomedeltrash) February 25, 2022

Ma andiamo a rivedere di cosa sarebbe accusata la vippona…