Il padre di una famosa tiktoker avrebbe lasciato la famiglia per Nathaly Caldonazzo

1 Nathaly Caldonazzo ha conquistato il padre di una nota tiktoker?

In questo ore sta girando un gossip che sta facendo molto discutere e che riguarda Nathaly Caldonazzo e il padre di una tiktoker. A lanciarlo è stata la sempre informata Deianira Marzano attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Cosa è successo di preciso? E cosa c’entra l’ex vippona?

Secondo questo rumor, la showgirl ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, starebbe con il padre di una famosa tiktoker. Ma, a quanto pare, l’uomo avrebbe lasciato la famiglia proprio per stare con lei. La notizia è un vero e proprio scoop, per questo motivo sta facendo molto chiacchierare.

Noi di Novella2000 non abbiamo conferma di questa notizia e riportiamo solo il gossip rivelato da Deianira Marzano che sta girando ormai sul web. Tra l’altro non è dato sapere nemmeno chi sia questa famosa tiktoker.

Se la notizia fosse vera, non sarebbe la prima volta in cui la showgirl sarebbe accusata di aver diviso una famiglia. In passato proprio l’ex moglie del suo ex Andrea Ippoliti fece una grande rivelazione. Ecco cosa disse…