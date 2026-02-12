Il giovane pattinatore Maxim Naumov ha commosso tutti quando dopo l’esibizione alle Olimpiadi di Milano Cortina rivolgendosi verso la telecamera ha mostrato la foto dei suoi genitori, morti dopo un incidente aereo. La tenera dedica dell’atleta statunitense.

Maxime Naumov mostra la foto dei genitori

Il pattinatore artistico statunitense Maxim Naumov ha colpito tutti quando, rivolgendosi verso le telecamere dopo la sua prima esibizione alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha mostrato la foto dei suoi genitori, parliamo degli ex campioni del mondo Evgenia Shishkova e Vadim Naumov.

Il papà e la mamma dell’atleta americano sono morti dopo un incidente aereo il 29 gennaio 2025, dove sono scomparse in tutto 67 persone, tra cui diversi pattinatori. Questo tenero e sentito gesto da parte di Maxim Naumov ha commosso tutti e le immagini sono diventate virali in rete.

Il momento della dedica di Maxim ai genitori

A seguito dell’esibizione del corto maschile nel pattinaggio, Maxim Naumov si è rivolto verso le telecamere (come mostrato dal video sottostante) che l’hanno ripreso mentre mostrava insieme ai suoi genitori. Nella foto tutti e tre condividono la passione per questo post.

Maxim, dopo il gesto sentito, ha alzato gli occhi al cielo tra le lacrime, per poi baciare la foto.

Nonostante le difficoltà per questo grave lutto, l’atleta ha trovato la forza di gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ha affermato infatti che sente come se fosse guidato da loro e di sentire continuamente il loro supporto.

La foto dei genitori, diventata un simbolo di questo suo percorso alla manifestazione sportiva, Maxim Naumov ha affermato che la porta sempre con sé, nella sua borsa a tracolla.

Le parole di Maxim Naumov

Nel suo discorso dopo la gara e la dedica ai genitori, Maxim Naumov ha confidato che mai avrebbe immaginato di eseguire nulla alla perfezione: “Volevo solo scendere in pista e pattinare con tutto il cuore, dare davvero tutto. Non ho rimpianti dopo la fine di quel programma”.

Il pattinaggio per Maxim, dopo la morte dei suoi genitori, è stato un modo per continuare ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà.

E ancora ha aggiunto: “Tutti possiamo farcela, qualunque cosa la vita ti riservi, se riesci a essere resiliente e a spingerti un po’ più di quanto pensi, puoi fare molto di più. Puoi comunque rimanere in piedi. Devi avere quella forza di volontà e fare le cose che ami, ed è esattamente quello che farò”.

