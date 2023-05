NEWS

Nicolò Figini | 23 Maggio 2023

Il presunto motivo della lite tra Matteo e Luca Salatino

A mesi di distanza dalla lite, i due ex tronisti di Uomini e Donne hanno fatto pace e sono tornati più uniti che mai. A parlare per primo è stato Matteo Ranieri, al quale è stato chiesto da un fan il motivo del litigio con Luca Salatino. Questa la sua replica:

“Ho ricevuto tante, troppe domande così. Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me no. Per me quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo social che pur di fare 2 visualizzazioni in più cominciano a lanciarsi m**da.

Chi mi segue da un po’ sa. Sono grato alle persone che mi seguono e mi supportano, ma non credo alla storia del dover dare per forza spiegazioni a tutti. Credo più in altro: rispetto, fiducia, onestà ecc…”.

Nessuno, quindi, sa il reale motivo per il quale abbiano rotto la loro amicizia. In precedenza si vociferava che la ragione derivasse dal fatto che Luca non aveva detto nulla a Matteo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Per tale ragione Ranieri se l’era presa con lui. Ma oggi pare si sia aggiunto un nuovo dettaglio alla storia.

Prima di andare avanti ricordiamo che tutto quello che leggerete va preso con le pinze, non sappiamo cosa ci sia di vero perché i diretti interessati non ne hanno mai parlato apertamente. Deianira Marzano, quindi, sul suo profilo Instagram ha rivelato di aver parlato con una ragazza che sarebbe molto vicina a Luca Salatino. Questo si legge:

“Finalmente abbiamo saputo da una donna che era vicina a Luca (e che vuole restare anonima) cosa Luca sembrerebbe aver scritto su WhatsApp a Matteo, che offeso decise di chiudere i rapporti. Matteo si era risentito di non essere stato messo al corrente della partecipazione di Luca al GF Vip e se l’era presa. In risposta su WhatsApp Luca gli fa: ‘Non fare la ch***a isterica’”.

Per capire cosa ci sia di vero in tutto questo non ci resta che attendere. Seguiteci per altre news.