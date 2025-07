Fabrizio Corona e non solo nel locale di Luca Macaluso

Da Luca Macaluso è arrivato Fabrizio Corona, che di vita notturna e divertimento se ne intende. Ha scelto il Riviera di Forte dei Marmi per una serata esclusiva in cui si è anche cimentato come deejay. Presenti l’imprenditrice Daniela Maffoni e l’imprenditore Antonio A’ambrosio.

Il Riviera, locale di Luca Macaluso

Un mix perfetto di musica, imprenditoria e divertimento ha animato una delle serate più attese dell’estate versiliese. Protagonista assoluto Fabrizio Corona che, forte della sua esperienza nel mondo della nightlife, ha scelto il Riviera Lounge Bistrot di Forte dei Marmi. Si tratta dell’elegante locale di Luca Macaluso. Scelto per un evento esclusivo, dove si è anche cimentato con successo in un DJ set che ha infiammato il pubblico.

L’atmosfera del Riviera si è trasformata in una vera e propria fucina di connessioni tra business e intrattenimento. Il tutto con la presenza di nomi noti dell’imprenditoria italiana. Tra gli ospiti d’onore, Daniela Maffoni, imprenditrice e fondatrice del brand YouBe, realtà tutta al femminile dedicata al benessere e alla cura delle donne, e Antonio D’Ambrosio, imprenditore e autore del libro “Aziende da Incubo – Riscatta la tua azienda, dal declino al successo”, guida pratica per chi vuole rilanciare il proprio business partendo da esperienze concrete.

La serata è stata immortalata in scatti che raccontano perfettamente lo spirito dell’evento: in uno, Corona è ritratto con il padrone di casa Luca Macaluso, a testimonianza di una sinergia riuscita tra ospitalità e spettacolo. In un altro, lo si vede accanto a D’Ambrosio e Maffoni, simboli di un’imprenditoria attuale, innovativa e attenta alle esigenze reali delle persone.

Il Riviera di Forte dei Marmi si conferma così uno dei punti di riferimento della Versilia per eventi esclusivi dove si fondono mondi diversi – quello dello spettacolo e quello dell’impresa – in un clima di autentico divertimento.