Per l’apertura di un nuovo negozio a Palermo, la star TikTok delle cover New Martina, è stata accolta da tantissime persone

Diventata famosa su TikTok per la sostituzione di pelliccole e cover agli smartphone, New Martina ha aperto un nuovo negozio, questa volta a Palermo. E proprio per l’inaugurazione è stata accolta da un bagno di folla. Un sacco di fan erano presenti per incontrarla e scattare foto insieme.

Bagno di folla per New Martina all'inaugurazione del suo nuovo negozio

Per chi non sa di chi stiamo parlando, vi facciamo un breve riassunto su chi è New Martina. All’anagrafe Carmen Fiorito 25 anni di Napoli, è diventata famosa su TikTok per i suoi video in cui vende e sostituisce pellicole e cover per smartphone. La sua capacità è stata quella di trasformare il suo piccolo negozio di accessori per cellulari in un’azienda che fattura milioni di euro (nel bilancio 2022 1,2 milioni di euro). Ha aperto sedi in tutta Italia e propone linee di accessori personalizzati.

La sua notorietà è arrivata proprio grazie a TikTok con migliaia di visualizzazioni dei suoi video in cui appunto mostra i prodotti che vende e come li applica sui telefoni dei clienti. E questa notorietà l’ha portata ad avere un numero immenso di follower, nonché fan.

Ecco che quindi all’apertura di un nuovo negozio a Palermo, per l’inaugurazione, New Martina è stata accolta da un bagno di folla. Ad aspettarla fuori dal nuovo negozio c’erano tantissime persone lì solo per lei, le quali hanno scattato foto e fatto video. E si può vedere tutto in un video che ha pubblicato lei sul suo profilo TikTok:

Notiamo il grande affetto che i fan riservano a questa giovane ragazza che ha saputo trasformare la sua piccola attività in un vero e proprio business, dimostrando anche una grande capacità imprenditoriale.