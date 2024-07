Martha Rossi è sicura di avere il pezzo giusto per far ritrovare i Ferragnez. La proposta dell’ex allieva di Amici

Sui social è diventato virale il video dell’ex allieva di Amici, Martha Rossi. La cantante ha condiviso il video con una sua canzone e ha invitato Chiara Ferragni a dedicare il brano a Fedez. L’influencer seguirà il consiglio dato dall’artista?

Gli ex protagonisti di Amici tornano a far parlare di sé. Ma non citeremo la critica da parte di Lil Jolie contro la Nazionale e nemmeno della riflessione di Luca Jurman sul nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2025. Stavolta a far parlare di sé è Martha Rossi, allieva dell’edizione 2007/2008 del talent show condotto da Maria De Filippi.

Personaggio molto discusso e amato, Martha Rossi non ha mai abbandonato l’idea di fare musica nel corso degli anni e, ancora oggi a distanza di tempo, continua a portare avanti il suo amore per il canto. Sui social, precisamente su TikTok, è diventato virale tra gli utenti un video in cui la cantante ha taggato Chiara Ferragni. Come mai, vi starete chiedendo? Semplice. L’ex volto di Amici infatti ha pensato bene di riportare a galla un suo singolo del 2017, dal titolo Distante. Una canzone alla quale è molto legata e che, riascoltandola, pare averle ricordato i Ferragnez.

Sempre secondo un’idea della cantante di Amici, Chiara Ferragni dovrebbe dedicare questo pezzo a Fedez. Al momento l’influencer non ha risposto a questa richiesta, ma chissà se avrà avuto modo di vedere anche lei il video che tutti stanno commentando il queste ore.

In ogni caso la cantante di Amici ci ha provato e forse anche lei, come molti fan, spera in un ritorno di fiamma per l’ormai ex coppia. Anche se da quel che è emerso fino a ora tra frecciatine varie, non sembra esserci alcun presupposto affinché Chiara Ferragni e Fedez possano tornare insieme.

D’altronde la canzone parla proprio di un amore che pur di riconciliarsi “si farebbe strada con il cuore di chi non si arrende mai”. Chi lo sa!