Vincenzo Chianese | 6 Settembre 2023

A Venezia 80 si è svolta la cerimonia di premiazione dei Next Generation Awards

Ieri, durante la Mostra del Cinema di Venezia, si è svolta la cerimonia di premiazione dei Next Generation Awards. La terza edizione di questo premio speciale, che viene assegnato ai nuovi talenti del mondo del cinema e della creatività, è stata presentata dalla MI HUB AGENCY e nel corso della serata non sono mancate le emozioni. Diversi i premi che sono stati consegnati, nelle categorie Migliori attori rivelazione, Migliori attrici rivelazione, Premio Speciale miglior Creator di cinema e serie tv e Premio Speciale Ciak Generation. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto.

La cerimonia si è svolta presso la Campari Lounge | Terrazza Biennale, e a consegnare i premi sono stati Nicolas Maupas, Carolina Sala, Amanda Campana e Matteo Oscar Giuggioli, vincitori della seconda edizione.

A ricevere il titolo di Migliori attori rivelazione sono stati Mattia Carrano, Domenico Cuomo, Andrea Dodero e Sebastiano Pigazzi. Carrano, come è noto, ha raggiunto da poco la fama, grazie alla serie televisiva Prisma, in onda su Prime Video. Cuomo è diventato noto ai più grazie alla partecipazione in Gomorra. L’abbiamo poi visto nelle fiction Rai L’Amica Geniale e Mare Fuori, grazie alla quale ha ottenuto il vero successo.

Dodero è diventato celebre per la serie in onda su Sky Blocco 181. È apparso in seguito in The Equalizer 3 e in The Good Mothers. Pigazzi, che come in molti sapranno è il nipote di Bud Spencer, ha debuttato nella serie We Are Who We Are ed è poi entrato nel cast della seconda stagione di And Just Like That.

Premiate invece come Migliori attrici rivelazione sono state Lea Gavino, protagonista della quinta stagione di Skam Italia, e Fotinì Peluso. Quest’ultima è diventata celebre dopo aver preso parte al film Netflix Sotto il sole di Riccione. In seguito l’abbiamo vista in diversi progetti di successo, tra cui la serie La compagnia del cigno e il film Il Colibrì di Francesca Archibugi. Impossibile inoltre non menzionare la partecipazione alla mini serie Netflix Tutto Chiede Salvezza.

Il Premio Speciale per il miglior Creator di cinema e serie tv in Italia è invece andato a Daniele Giannazzo, conosciuto sul web come Daninseries. Lo scrittore fiorentino, che ha pubblicato la trilogia di successo di Roe, edita da Mondadori, è da anni uno dei punti di riferimento per tutti gli amanti di serie tv, e non solo.

Domenico Cuomo inoltre ha anche ricevuto il Premio Speciale Ciak Generation.