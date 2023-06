NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

La rivelazione di Niccolò Centioni

Sono passati quasi 10 anni da quando Niccolò Centioni ha lasciato i panni di Rudy, protagonista de I Cesaroni, serie cult in onda su Canale 5. Da quel momento il giovane attore si è allontanato, non per sua volontà, dalle scene e solo pochi anni fa ha raccontato di essersi anche trasferito a Londra, per lavorare come lavapiatti. Niccolò tuttavia non ha mai abbandonato il suo sogno, e in più occasioni ha rivelato di desiderare un ritorno alla ribalta con un nuovo progetto adatto a lui. Solo questa primavera così Centioni ha lavorato alla fiction Il Patriarca, voluto fortemente da Claudio Amendola, produttore e protagonista della serie.

In queste ore come se non bastasse Niccolò Centioni ha anche rilasciato una lunga intervista al settimanale NuovoTv, durante la quale ha ammesso che vorrebbe partecipare a un reality show. Ma non solo. L’ex volto de I Cesaroni ha rivelato di candidarsi ogni anno sia per il GF Vip che per L’Isola dei Famosi, senza però essere mai preso in considerazione. Queste le dichiarazioni di Niccolò:

“Mi piacerebbe partecipare a un reality show. Ogni anno faccio domanda per il GF Vip e anche per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Perché? Forse non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori. […] Penso che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni. Per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo”.

Che dunque le candidature di Niccolò Centioni per il GF Vip e per L’Isola dei Famosi vengano in futuro prese in considerazione? Non resta che attendere per scoprirlo.