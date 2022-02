Niccolò Centioni, Rudy nei Cesaroni, torna a recitare grazie a Claudio Amendola

Sono passati anni da quando Niccolò Centioni era uno dei protagonisti della fiction Mediaset I Cesaroni. Tuttavia dopo la fine della show l’attore ha vissuto un momento di crisi. Durante una vecchia intervista a Domenica Live, l’ex volto di Rudy ha raccontato di non riuscire più a recitare, non ricevendo alcuna chiamata, e di essere stato costretto a cambiare del tutto vita. Queste le sue dichiarazioni dell’epoca:

“Dopo la fine della fiction ho fatto Pechino Express e Notti Sul Ghiaccio, e dopo di quello il nulla. Mi sono ritrovato smarrito, da solo. Nessuna chiamata da parte di nessuna produzione. Ho cercato in qualche modo di arrampicarmi sugli specchi. Ho contattato tutte le persone possibili per tornare a lavorare, ma niente. Non so spiegarmi neanche io il perché. Sono andato in Inghilterra, dove faccio lo chef e il lavapiatti. Ho imparato a cucinare. Non mi lamento, è stato un lavoro che mi ha fatto diventare uomo. Ho speso purtroppo tutti i soldi guadagnati con I Cesaroni. Però adesso mi do’ da fare. Mi piacerebbe però ricominciare a fare l’attore”.