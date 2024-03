Nicholas fa le valigie e minaccia di lasciare Amici, Emanuel lo blocca e questo preoccupa Kumo

NEWS

1 Marzo 2024

Dopo il confronto con Raimondo Todaro, Nicholas ha deciso di lasciare la scuola di Amici 23. Ma è intervenuto Emanuel Lo che ha voluto parlare con lui, osservarlo attentamente e fargli una proposta. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nel daytime di oggi del talent.

Emanuel Lo propone a Nicholas di entrare a far parte della sua squadra

Ieri sono uscite le anticipazioni della puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 3 marzo. E abbiamo scoperto che Nicholas è entrato a far parte della squadra di Emanuel Lo. Ma com’è accaduto tutto questo. Proprio il daytime di oggi ha spiegato la vicenda nel dettaglio.

Dopo essersi confrontato con Raimondo Todaro, Nicholas ha deciso di lasciare la scuola e tornare a casa. Così è rientrato in casetta, ha comunicato la sua scelta ai compagni e ha fatto i bagagli. Gli altri allievi hanno cercato di fargli cambiare idea, ma lui è andato avanti per la sua strada. A un certo punto però è arrivato Emanuel Lo in casetta e ha chiesto di parlare proprio con il ballerino.

I due sono andati in camera di Nicholas, il professore gli ha chiesto della sua valigia, ha tolto tutti gli abiti che c’erano dentro e poi gli ha chiesto di raggiungerlo in sala 4 con l’occorrente di danza. Lui ha quindi raggiunto Emanuel in sala e qui hanno parlato.

Emanuel Lo ha voluto vederlo ballare in un passo a due e in un assolo, inoltre gli ha detto che è ottimo nei passi a due. Ha specificato che ha delle capacità ottime e anche delle skills che altri non hanno. Quindi gli ha detto che, se avesse voluto, le porte della sua squadra erano aperte. Nicholas è rimasto sorpreso e contento e ha accettato. Quindi ha lasciato la squadra di Raimondo Todaro ed è passato a Emanuel Lo.

In tutto questo dobbiamo segnalare la preoccupazione di Kumo. Il ballerino di hip-hop infatti fa parte della squadra di Emanuel Lo. Ma con la scelta di inserire Nicholas nel team a un passo dal Serale, il suo posto potrebbe essere a rischio.