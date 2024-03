NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

Amici 23

Dopo la scelta di Emanuel Lo di prendere Nicholas in squadra, per il web Kumo potrebbe rischiare il Serale di Amici 23

Nel corso dell’ultima registrazione di Amici 23, Nicholas è entrato nella squadra di Emanuel Lo, che gli ha consegnato la felpa dorata. Per il web però adesso Kumo potrebbe rischiare di non entrare alla fase finale del talent show.

Kumo rischia il Serale di Amici 23?

Allacciate le cinture perché nel corso della prossima puntata di Amici 23, in onda su Canale 5 domenica 3 marzo, ne vedremo di ogni. Solo ieri si è svolta la registrazione del pomeridiano e come al solito sono emerse in rete le prime anticipazioni su quanto accaduto in studio. Come abbiamo appreso, Nicholas e Sofia hanno ottenuto un posto per il Serale, tuttavia per il ballerino ci sono state anche altre importanti novità. A seguito di quanto accaduto con Raimondo Todaro, il giovane allievo ha deciso di passare nella squadra di Emanuel Lo, che a quel punto gli ha consegnato la maglia dorata, dopo aver chiesto un parere ai professionisti della scuola.

Sui social tuttavia è partita la polemica. Fino a pochi giorni fa infatti il coreografo aveva intenzione di eliminare Nicholas e in molti dunque si stanno chiedendo come mai tutto a un tratto Emanuel abbia cambiato idea. Ma non è finita qui.

Alcuni utenti del web infatti hanno anche insinuato che adesso Kumo, proprio per la scelta di Lo di prendere Nicholas in squadra e di dargli la felpa, potrebbe rischiare il Serale di Amici 23. Al momento il ballerino, che da settembre fa parte del team di Emanuel, non ha ancora ottenuto l’accesso alla fase finale del talent show di Maria De Filippi e in molti dunque stanno ipotizzando che il suo posto sia in bilico.

A oggi però non sappiamo ancora cosa succederà, ma di certo entro la prossima settimana, in occasione dell’ultima puntata del pomeridiano, sapremo quale sarà il destino degli allievi che non sono ancora al Serale.