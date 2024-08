Dopo ben 13 anni da “Ginnaste – Vite parallele”, Nicola Bartolini di rientro dalle Olimpiadi di Parigi 2024 ritrova la sua ex fidanzata Carlotta Ferlito. Un incontro che ha mandato in tilt moltissimi loro fan.

Nicola Bartolini e Carlotta Ferlito si ritrovano

Mentre procede la spedizione azzurra a Parigi per le Olimpiadi 2024 (dove però non mancano le polemiche), sui social si è verificato un fatto che ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti. C’è stata infatti un’inaspettata reunion tra Carlotta Ferlito e il suo ex fidanzato Nicola Bartolini. Sul suo profilo Instagram l’ex ginnasta ha pubblicato uno scatto che ha mandato letteralmente in tilt il popolo della rete.

Questo perché, per chi non lo sapesse, Carlotta Ferlito e Nicola Bartolini sono stati una coppia in passato. Parliamo di diversi anni fa, quando insieme hanno partecipato a “Ginnaste – Vite parallele”. La loro relazione ha occupato diverse puntate dello show di MTV, sebbene fossero due ragazzini in quel periodo.

Se Carlotta Ferlito si è allontanata dalla ginnastica, Nicola Bartolini lo abbiamo recentemente visto come uno dei protagonisti delle Olimpiadi di Parigi 2024. Insieme ai suoi compagni dell’Italia ha ottenuto un buon sesto posto, arrivando in finale.

Ma torniamo a questo inatteso incontro, che pare si sia verificato in aeroporto. Mentre infatti Nicola Bartolini tornava in Italia dai Giochi Olimpici, Carlotta Ferlito era in partenza. Nemmeno loro si aspettavano di rivedersi e dunque è stata una sorpresa anche per loro, che oggi conservano una bella amicizia sebbene abbiano preso strade diverse.

“C’è chi torna dalle Olimpiadi e chi va. Questa non ve l’aspettavate!”, ha commentato ironica Carlotta Ferlito nel post pubblicato su Instagram, dove ha postato una foto di oggi e uno scatto del passato.

Storia Instagram di Carlotta Ferlito – Olimpiadi 2024

Anche Nicola Bartolini ha condiviso la foto nelle storie di Instagram, con tanto di cuore, nel rivedere il prima e dopo. Inutile dire che il web non appena ha notato lo scatto di Carlotta Ferlito e dell’atleta azzurro, è letteralmente impazzito. Sono arrivati numerosissimi commenti e condivisioni, di chi ancora oggi è nostalgico per la coppia. Vederli insieme dunque ha strappato più di un sorriso ai fan di “Ginnaste – Vite parallele”.

È finito l’amore, ma la loro amicizia fa ancora sognare!