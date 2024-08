In queste ultime ore è stato diffuso un video sui social in cui possiamo vedere Thomas Ceccon mentre cerca un po’ di fresco dormendo in un parco.

Thomas Ceccon dorme all’aperto

Thomas Ceccon è uno dei nuotatori italiani che stanno partecipando alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Lo sportivo ha fatto breccia nel cuore dei fan non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza, inoltre in questi giorni hanno fatto discutere delle sue dichiarazioni.

Parlando dell’organizzazione del villaggio olimpico che ospita gli atleti, così come ha fatto Gregorio Paltrinieri, ha affermato di essere molto stanco per la mancanza di sonno e ha lamentato la mancanza di aria condizionata nelle camere:

“Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla.

Sono un po’ stanco, si fa fatica a dormire sia la notte che nel pomeriggio, tra rumore e caldo. Sì fa caldo anche per me, nel Villaggio non c’è l’aria condizionata, non si mangia bene e ci sono problemi col cibo. Molti atleti si spostano per questi motivi”

Ed ecco perché Thomas Ceccon ha optato per un’alternativa alquanto bizzarra, ovvero quella di dormire per terra nel parco all’interno del villaggio olimpico. Sui social è diventato virale un video che lo ritrae mentre cerca di prendere un po’ di fresco all’aria aperta. Sarà riuscito nel suo intento?

non credo di sentirmi benissimo, quello è Ceccon? ⚰️⚰️ pic.twitter.com/5Mt7VoBn1e — r o x 🍂 (@lovesetmefree) August 3, 2024

Se molti si sono divertiti a vedere Thomas in queste condizioni altri invece hanno espresso la loro preoccupazione. Diversi utenti sostengono che non sia possibile far vivere gli atleti così, soprattutto perché ogni giorni devono gareggiare in delle sfide molto importanti.

Vedremo se nelle prossime ore Ceccon commenterà il filmato e spiegherà effettivamente come mai ha deciso di dormire sul prato.