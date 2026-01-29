Dopo mesi di grandi difficoltà, in queste ore Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di un farmaco dimagrante.

Il racconto di Nicola Carraro

Non sono stati mesi semplici, gli ultimi, per Nicola Carraro. Tra ricoveri in ospedale, dolore e tanta paura, il marito di Mara Venier oggi racconta di aver rischiato la vita e lo fa nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Nel corso della chiacchierata con la rivista, il produttore cinematografico ha svelato tutto quello che gli è accaduto nell’ultimo anno, partendo da un problema alla schiena che lo ha costretto alla sedia a rotelle.

A seguito di un intervento in un ospedale di Treviso, era sembrato che la situazione fosse migliorata. Poco dopo però è arrivato l’ennesimo colpo. Dopo aver iniziato una terapia dimagrante prescritta per aiutarlo a muoversi meglio, il produttore ha iniziato a stare male e gli è stata diagnosticata una pancreatite acuta. A quel punto è iniziato il calvario.

Nicola Carraro ha raccontato infatti che in quel momento le sue condizioni sono precipitate ed è stato così ricoverato d’urgenza. In merito il marito di Mara Venier afferma: «In ospedale dissero a Mara che ero in fin di vita. Quel farmaco mi stava uccidendo. Al San Raffaele c’erano tanti casi come il mio».

La dedica a Mara Venier

In questo scenario difficile ad essere sempre al fianco di Nicola è stata Mara Venier. La conduttrice infatti per settimane ha fatto avanti e indietro da Roma per non lasciare solo suo marito. Adesso, a distanza di mesi da quel brutto momento, Carraro ha fatto una bellissima dedica d’amore alla presentatrice, con la quale condivide la vita da ben 26 anni: «Se sono qui è grazie a lei. La sua forza, la sua determinazione, il suo modo di starmi accanto mi hanno fatto reagire».

Ma come sta oggi Nicola Carraro? Pur essendo tornato finalmente a casa, il produttore ha ancora una lunga guarigione davanti a sé. Tuttavia ha rivelato di aver fatto una promessa a Mara Venier: «Le ho promesso che non mi sarei arreso. E oggi posso dirlo: questo compleanno lo festeggerò in piedi».

E ancora Nicola, concludendo, ha aggiunto: «È una donna straordinaria, lo sapevo già prima di incontrarla. Ora ne ho avuto la conferma».

