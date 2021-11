Come sappiamo solo pochi giorni fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Nicola Pisu. Dopo due mesi di percorso così il figlio di Patrizia Mirigliani è tornato alla sua vita di sempre e in queste ore sta tornando a contatto con la realtà. Nel mentre proprio poco dopo la sua uscita, Nicola è stato intercettato da Chi, e nel corso della chiacchierata ha svelato quali coinquilini vorrà rivedere fuori dalla casa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Ma non solo. Successivamente Nicola Pisu infatti ha tenuto una live con i fan. Durante la diretta ha raccontato chi più di tutti lo ha deluso. A quel punto il figlio di Patrizia Mirigliani ha fatto il nome di Manila Nazzaro, spiegando anche il perché. Queste le sue parole, riportare da Biccy:

“Manila invece mi ha deluso molto. Non si è comportata bene con me, ho avuto modo di vedere delle cose tornando a casa. Davanti a me diceva delle cose e dopo diceva tutt’altro. Quindi meglio così, almeno so chi avevo accanto e adesso ho capito chi è. Perché Manila parla male di me? Me lo chiedo anche io. La conoscevo anche io e adesso l’ho conosciuta in un altro. Non mi aspettavo questi suoi comportamenti. Lo dico perché ho visto queste cose che ha detto”.