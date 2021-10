Lo staff di Nicola Pisu si scaglia contro Miriana Trevisan: “Strega, salvati Nicola” (FOTO)

1 Il commento dello staff alla storia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Di rencente all’interno del Grande Fratello Vip 6 è nata una nuova coppia, cioè quella formata da Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Tra loro c’è una grande differenza di età, ma questo non frena il figlio di Patrizia Mirigliani. Chi invece ci è voluta andare con i piedi di piombo è la showgirl, ex moglie di Pago. Considerando anche il fatto che ha un figlio a casa che la guarda, è sempre un po’ frenata. Ma alla fine è scattato il bacio.

Se questa cosa può far felici alcuni fan del reality, chi è proprio contro questa relazione è lo staff di Nicola. Proprio oggi sul profilo Instagram di lui, gestito attualmente dal suo staff, è apparso un post che non lascia dubbi. E che soprattutto non ha delle belle parole verso Miriana. La showgirl è stata infatti paragonata alla strega Amelia della Disney, quella di zio Paperone.

E la foto pubblicata è stata accompagnata da questa frase: “Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia. Salvati Nicola!”.

Come detto, la frase lascia poco all’immaginazione e rivela che le persone vicine a Nicola Pisu non vedono per niente di buon occhio questo nuovo amore. Forse non si fidano di lei, anche per via di vite diverse?

Ma vediamo cosa era successo negli ultimi giorni…