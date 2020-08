1 Nicola Vivarelli ha postato una foto su Instagram accompagnata da una frase ambigua. A chi è rivolta? E tra gli utenti del web è scattata la polemica.

Se prima Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si facevano spesso vedere insieme e rilasciavano dichiarazioni al magazine di Uomini e donne, ora, da ormai un po’ di tempo, tutto tace. La nuova coppia del programma di Maria De Filippi aveva iniziato l’estate nel migliore dei modi, con uscite mano nella mano e piccoli progetti a breve termine.

Secondo le loro parole, si sarebbe dovuti incontrare più volte in questi mesi, quando a Torino e quando a Forte dei Marmi, città del cavaliere. Dopo i primi tempi, però, niente è accaduto. Se Nicola è stato avvistato con una ragazza coetanea, di Gemma nessuna notizia. E la dama è anche sparita dai social ormai da un mese abbondante. I rumor dicono che stia passando del tempo con l’amica Ida Platano, dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Altre voci dicono che invece sarebbe stata avvistata a Roma, ma purtroppo non ci sono prove per dimostrarlo.

In tutto questo, invece, Nicola Vivarelli ha continuato ad essere attivo su Instagram, postando sul suo profilo foto e arrivando a superare quota 100 mila follower. Ed è proprio l’ultima foto pubblicata ad aver suscitato qualche dubbio, soprattutto per la frase che l’accompagna.

I colori, i suoni, gli sguardi raccontano il nostro tragitto. Un colore mi può incantare, un sorriso mi fa sperare, ma uno sguardo mi può far innamorare. Buona domenica sera a tutti.

Proprio questa frase su Instagram ha fatto iniziare una piccola polemica da parte degli utenti. Il giovane cavaliere, infatti, è stato accusato di prendersi gioco di Gemma Galgani. Vediamo nel dettaglio.