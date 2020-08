1 Uomini e Donne: dopo la crisi annunciata, Nicola Vivarelli dimentica Gemma Galgani con un’altra? Un avvistamento lo confermerebbe

Non c’è pace per la frequentazione tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani dopo Uomini e Donne. Si rincorrono ormai da settimane le voci di una crisi, confermata almeno in parte da Sirius sui social. Adesso lo scoop. Sembrerebbe infatti che Nicola sia stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza, dimenticando così la Dama.

Nonostante il giovane toscano abbia più volte esortato la Galgani a raggiungerlo a Forte dei Marmi, ogni risultato è stato vano. E anche se le cose vanno a rilento, lui continua a dirsi interessato a lei. Ma…c’è un ma! Si tratta di rumor, ma il tutto se venisse confermato, sarebbe l’ennesima sconfitta per la torinese. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza (contattato da qualche fan del programma), Nicola Vivarelli potrebbe già aver voltato pagina.

Con chi? Ancora non conosciamo per filo e per segno l’identikit della donna misteriosa, ma da quel che si dice pare abbia meno di 30 anni e dunque più vicina all’età del giovane 26enne. Soffermandoci sul pettegolezzo Nicola Vivarelli sarebbe stato pizzicato con la presunta nuova fiamma in un bar all’aperto. Ma leggiamo nel dettaglio:

“Scoop! Sirius alias Nicola alias nipotino di Gemma, ha dimenticato la dama ed è spesso in giro con una nuova donna accanto. Più convincente e più vicina per i suoi canoni estetici e anagrafici. La mora in questione avrebbe meno di 30 anni e l’altro giorno erano insieme in un bar all’aperto… attendiamo la paparazzata. Da un eccesso all’altro!”.

Instagram Stories

Che si sia trattato solo di un’amica? O effettivamente Nicola Vivarelli ha troncato qualsiasi tipo di contatto con Gemma Galgani? Ancora non abbiamo prove per dimostrarlo, ma Venza è convinto che a breve spunteranno delle foto per accertare la rottura tra il Cavaliere e la Dama.

E pensare che Nicola Vivarelli in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne aveva giurato amore a Gemma Galgani, sottolineando di essere lontano da qualsiasi tipo di tentazione…