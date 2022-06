1 Nicolas Vaporidis va via da L’Isola dei Famosi?

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è stato eletto primo finalista di questa edizione. Purtroppo, però, più di una volta l’attore si è trovato costretto ad andare dal medico a causa di alcuni infortuni o malesseri. Per citarne uno avvenuto nel mese di maggio, per esempio, Alvin aveva informato il pubblico di quanto segue:

Eccoci Ilary, prima di mandarti il primo naufrago in zona nomination. Manca un naufrago, volevo dirti solo questa roba, se posso. Nicolas si è fatto male e quindi camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia e ci auguriamo che tra qualche minuto possa rientrare. Al momento è medicato perché è entrata sotto l’unghia.

Una volta rientrato in gioco, quella stessa sera, Nicolas Vaporidis ha affermato di stare comunque bene anche se dolorante: “Ho dato una botta. Fa male? Eh, un po’ sì. Si è tagliato l’alluce. Vabbè vi risparmio, però ho preso una radice con il piede come si fa in casa con gli spigoli dei tavoli a piedi scalzi. L’ho presa con tutta la forza che avevo e… fa un po’ malino! Per cui sì, un po’ male fa“. In queste ore, purtroppo, è dovuto tornare in infermeria anche se non si conoscono i motivi che lo hanno visto costretto a questo gesto. In molti, quindi, si sono chiesti se avrebbe dovuto lasciare L’Isola dei Famosi nonostante la finale assicurata.

Sembra che, come riporta anche il sito Gossip e TV, rimarrà su L’Isola. In una delle Stories dell’account Instagram della trasmissione, infatti, vediamo Nicolas parlare con Estefania e Marialaura e sotto la scritta: “Nicolas Vaporidis torna finalmente dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto“. Tutto è bene quel che finisce bene. Tra una settimana scoprire se sarà lui il vincitore.

