Nicolas Vaporidis è il primo finalista de L’Isola dei Famosi 16

Nicolas Vaporidis vola in finale

Grandi emozioni questa sera a L’Isola dei Famosi 16. Nel corso della diretta infatti è stato eletto il primo finalista di questa edizione, che è risultato essere Nicolas Vaporidis. L’attore ha infatti vinto un televoto flash contro Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger e ha così conquistato un posto per la finalissima, che si svolgerà lunedì 27 giugno. Ma vediamo cosa è accaduto.

Nel corso della serata ci sono state due sfide, una tra il gruppo delle donne e una tra il gruppo degli uomini. I vincitori, che sono risultati essere proprio Mercedesz e Nicolas sono così andati di diritto al televoto. Successivamente i due naufraghi hanno dato il via a una catena di salvataggio, dalla quale è stato estratto il terzo candidato finalista, e in questo caso a spuntarla è stata Carmen.

Dopo essersi scontrati al televoto così Nicolas Vaporidis è stato premiato dal pubblico ed è così stato eletto primo finalista de L’Isola dei Famosi 16 (QUI per il video). La prossima settimana, nel corso della semifinale, scopriremo dunque i nomi dei naufraghi che accederanno all’ultima puntata. In più sapremo anche chi dovrà lasciare l’Honduras a un passo dalla finale.

Nicolas nel mentre è già visto dai più come il potenziale vincitore di questa edizione. Non è escluso dunque che sia proprio lui a trionfare. Non resta che attendere però per scoprire quello che accadrà.

Novella 2000 © riproduzione riservata.