Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2023

Il gesto di Nicole Murgia

Senza dubbio una grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip è stata Nicole Murgia. Con i suoi modi di fare l’attrice ha saputo conquistare gran parte del pubblico, confermandosi come una delle concorrenti più amate. Tuttavia come sappiamo solo qualche giorno fa Nicole è stata eliminata e ha così dovuto ufficialmente lasciare la casa, a poche settimane dalla finale. Ciò nonostante sembrerebbe che l’ex Vippona stia continuando a seguire tutto quello che accade all’interno del reality e il percorso dei suoi amici. Solo poche ore fa come se non bastasse l’attrice ha deciso di inviare un messaggio proprio ai suoi ex compagni d’avventura e si è così recata fuori le mura della casa. La Murgia a quel punto ha urlato ai suoi amici Spartani, che naturalmente hanno immediatamente riconosciuto la sua voce. Nicole ha così affermato:

“Spartani mi mancate”.

Non sono mancate le reazioni entusiaste degli Spartani, che hanno salutato con affetto Nicole Murgia. L’attrice nel mentre solo poche ore fa è stata ospite a Casa Chi, e nel corso della chiacchierata è tornata a parlare di Antonella Fiordelisi, scagliandosi contro la schermitrice. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Da fuori avevo una buona percezione di Antonella. Dopo una settimana l’ho totalmente cambiata. Se tu mi chiedi con chi pensavo di non legare ti dico Oriana e Giaele, con cui ho legato tantissimo. Avevo detto che mi piaceva Daniele invece ti dico, è una persona molto trasparente e leale e per questo certo mi piace. È una brava persona. Una persona vera. Antonella ho cambiato completamente idea. È una grandissima provocatrice e poi dice che siano gli altri a provocarla. Questo mi ha infastidito. Ti becchi il resto e non fai dramma no? Invece lei fa la vittima e dice che sta per cavoli suoi e gli altri vanno a romperle le pa**e”.