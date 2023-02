NEWS

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le urla contro Nicole Murgia

Da un paio di mesi Nicole Murgia e Daniele Dal Moro si sono avvicinati e questo ha portato Oriana Marzoli a ingelosirsi. Hanno passato del tempo in giardino a parlare del loro rapporto d’amicizia. In seguito Nicole ha iniziato a sviluppare un’attrazione per Daniele, ma quando ha scoperto che Oriana e lui si erano baciati è andata su tutte le furie. Questo perché non era stata l’amica a dirglielo direttamente, ma lo aveva saputo da terze parti.

Ebbene, adesso tra Oriana e Daniele sembra andare tutto per il meglio. Di recente è anche scattato il primo bacio alla luce del sole. In queste ore, quindi, i fan della coppia si sono appostati davanti alla casa del Grande Fratello Vip per lanciare delle urla contro la Murgia. Nel video qui sotto vediamo alcuni concorrenti stare in tranquillità in giardino. A un certo punto sentiamo: “Non fare la gatta morta con Daniele, hai rotto le pa**e“.

HANNO APPENA URLATO “MURGIA NON FARE LA GATTA MORTA CON DANIELE, HAI ROTTO LE PALLE”



LA FACCIA DI ORIANA AIUTO 🍿#oriele pic.twitter.com/mRUpOErMhE — sisonokevin (@_soleilandia_) February 26, 2023

La reazione di Oriana alle parole contro Nicole Murgia è quella di voltarsi di scatto facendo la faccia sorpresa, per poi tornare a mangiarsi le unghie. Nel frattempo, secondo alcuni utenti del web, l’attenzione dell’attrice sarebbe virata su Edoardo Donnamaria. I due sembrano molto affiatati e sempre più vicini. Per esempio si sono presi per mano a tavola e lei è salita sulle sue ginocchia per farsi abbracciare. Come andrà avanti tutta questa faccenda? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

