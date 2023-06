Nicole Santinelli a tutto campo: l’attacco a Carlo, la bordata a Roberta e la questione Andrea

NEWS

Debora Parigi | 1 Giugno 2023

Uomini e donne

Le dichiarazioni di Nicole Santinelli su Carlo, Roberta e Andrea

Come sappiamo, è durata poco la relazione tra i due ex di Uomini e donne Nicole Santinelli e Carlo. Proprio l’ex corteggiatore ha rivelato in un diretta Instagram della fine del rapporto tra lei e l’ex tronista. Così anche lei ha rilasciato la sua versione dei fatti sempre sui social. Ora Nicole ha deciso di parlare in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni mettendo un punto, una volta per tutte, su tutta questa storia.

Così ha subito chiarito la questione Carlo, dicendo però di non voler raccontare i motivi di questa rottura perché personali. Comunque è rimasta davvero allibita della diretta che lui aveva fatto per raccontare a tutti della fine della storia tra loro. Ha detto: “Per quanto riguarda il fatto che ci siamo lasciati e tutto quello che è successo continuo a non volerne parlare perché, come ho già spiegato tante volte, ci tengo a tenere in maniera abbastanza riservata le cose più intime e personali e questa lo è. Posso dire che non mi sarei mai aspettata di chiudere così. Mi sarei aspettata molta più maturità e gestire la cosa in maniera diversa. Più comunicazione proprio tra me e Carlo, piuttosto che comunicazioni così in diretta… Questo mi è dispiaciuto, non me lo aspettavo”.

E ancora: “Sinceramente il motivo per il quale ha deciso di fare una diretta dopo 20 minuti che c’eravamo lasciati per comunicarlo non gli so ancora dare un motivo. O meglio quello che gli do non mi sento di esprimerlo perché non è sicuramente positivo. Come ho detto anche a lui, era l’ultima cosa che mi sarei aspettata. E no… io non avrei mai fatto lo stesso. Se ci tenevo a comunicarlo a tutte le persone che ci hanno seguito l’avrei fatto con i giusti tempi o con il giusto modo, anche in sua presenza, però così non è stato… Perciò ho dovuto anch’io usare un metodo che non mi piaceva e che non mi appartiene, ovvero fare un video parlato”.

Non sono mancate le parole da parte di Nicole Santinelli su Roberta Di Padua che, negli ultimi giorni è stata un fiume in piena su quello che è successo. “Di lei sinceramente non me ne è mai fregato niente”, ha detto Nicole. “Perché come ho già detto quando la persona vale 0 tutto ciò che dice ha la stessa valenza. Perciò so che sta continuando a dire cose su di me, ma sinceramente è l’ultima cosa che mi interessa. Anche se me lo dicono non ho la minima intenzione di andare a capire e a sentire cosa dice. Perché, a parte che dice solo ca**ate, non mi tocca minimamente e non ho curiosità di saperle”.

Nicole Santinelli ha concluso rispondendo a una domanda su Andrea. Tanti infatti si chiedono se adesso, vista la fine della storia con Carlo, lo contatterà. Ma lei in questo ha le idee molto chiare: “Per quanto riguarda Andrea no, non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andarlo a ricercare, perché sono in un momento della vita in cui voglio pensare solo a me stessa, come ho sempre fatto… Anzi, non lo faccio neanche con fatica, mi rimane molto facile ed è il modo per essere il più felice possibile perché appunto non ho nessuna persona che magari potrebbe distruggere questo equilibrio”.