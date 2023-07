Nicole Santinelli torna su Uomini e donne: “Maria non mi ha capita”, poi fa rivelazioni inedite su Carlo

NEWS

Debora Parigi | 20 Luglio 2023

Uomini e donne

Nuove rivelazioni di Nicole Santinelli sull’esperienza a Uomini e donne e su Carlo

La scorsa edizione di Uomini e donne ha visto tra i tronisti Nicole Santinelli che è arrivata a uscire dal programma col corteggiatore Carlo. La loro storia, però, non è durata molto fuori. Lei, in particolare, ha raccontato che ci sono state delle divergenze caratteriali venute fuori solo dopo essersi vissuti fuori dal programma. E proprio di questo l’ex tronista ne ha parlato al settimanale Mio.

“Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte”, ha detto Nicole. “In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano”. Per lei, infatti, Carlo avrebbe compiuto determinati gesti e detto certe cose proprio perché spinto dalla conduttrice. E proprio riguardo a lei, la Santinelli ha anche affermato di non essere stata capita dalla De Filippi, magari perché ha avuto più difficoltà ad aprirsi.

Nicole Santinelli ha aggiunto anche che non tornerebbe a Uomini e donne in veste di corteggiatrice. Ma potrebbe pensarci riguardo il Trono Over. Mentre ha concluso lanciando delle accuse al suo ex Carlo. E a tal proposito ha fatto anche delle rivelazioni inedite.

“Dopo la rottura, nessun altro si è fatto sentire e spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti. Perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura, ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato. Ma aveva già sostenuto un provino precedentemente”. A questo Nicole ha aggiunto che pensa che lui punti a diventare tronista, tanto che ha saputo che avrebbe preso casa a Roma.