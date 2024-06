Nicolò De Devitiis starebbe frequentando una cantante di Sanremo 2024 dopo la rottura con Veronica Ruggeri

Social

Chiusa la storia d’amore con Veronica Ruggeri, Nicolò De Devitiis avrebbe una nuova fiamma? Secondo i rumor lui si starebbe frequentando con una cantante di Sanremo 2024.

Nuova frequentazione per Nicolò De Devitiis

Nuova fiamma per Nicolò De Devitiis dopo la rottura con Veronica Ruggeri, annunciata su Instagram da parte di quest’ultima nei giorni scorsi? Non si ha alcuna certezza ma solo voci di corridoio lanciate da Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram. L’esperto di gossip ha ricevuto la segnalazione anonima da parte di un utente, che faceva sapere quanto segue:

“Comunque lui ora si sente con Rose Villain, infatti sia lui che la sua ex hanno cancellato tutti i commenti dove alcuni follower lo facevano notare, in quanto sono stati visti insieme a Roma!”.

Amedeo Venza a proposito di questa indiscrezione su Nicolò De Devitiis ha aggiunto: “Nicolò si starebbe frequentando (in gran segreto) con Rose Villain”. Una notizia da prendere assolutamente con le pinze. Non vi è alcun tipo di conferma circa tali illazioni riportate dal web e, di conseguenza, non si può dare per certa questa notizia. Per ora nessuno dei diretti interessati ha commentato quanto emerso in queste ore sui social.

Ricordiamo peraltro che Rose Villain a oggi risulta sposata e non ha né mai parlato apertamente della sua vita privata né tantomeno di presunta rottura. Unica cosa certa, al momento, è che la storia d’amore (durata bel 5 anni) tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis è conclusa.

L’inviata de Le Iene ha fatto sapere che da ormai qualche settimana non sono più una coppia. Al contempo ha parlato di “bellissima storia” e ha voluto avvisare il proprio pubblico, proprio perché spesso hanno reso partecipi i propri fan del loro rapporto.

Non ha aggiunto alcuna considerazione o svelato i motivi, anche se sempre Amedeo Venza a Radio Marte ha riportato qualche voce di corridoio circa la rottura tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis e ora parla di nuova fiamma per quest’ultimo. Attendiamo che i diretti interessati racconteranno la loro versione dei fatti.