Perché Nicolo De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati? Spuntano i presunti motivi

Social

Andrea Sanna | 20 Giugno 2024

Le Iene

Quali sono i motivi che hanno portato Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri alla rottura? Perché si sono lasciati? Spuntano le presunte ragioni.

I presunti motivi della rottura tra Nicolo De Devitiis e Veronica Ruggeri

Numerosi i rumor, ma solo martedì è arrivata la conferma ufficiale: l’amore tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri è giunto al capolinea. Ad annunciarlo su Instagram è stata proprio lei, che ha definito la loro relazione una “bellissima storia”. Oramai da tempo non si vedevano più insieme e per questo sono balzate le prime indiscrezioni sulla rottura, confermata poi dalla Ruggeri.

LEGGI ANCHE: Greta torna a parlare di Sergio e dà la sua versione dei fatti su rottura e presunti tradimenti (FOTO)

I due si sono conosciuti a Le Iene e dopo essere stati amici per un po’ di tempo, si sono resi conto che tra loro c’era qualcosa di più. Il loro amore, come detto, è durato ben cinque anni, ma oggi ognuno è andato per la propria strada. Veronica Ruggeri non ha svelato i motivi per cui lei e Nicolò De Devitiis hanno preso questa decisione.

A svelare le presunte ragioni sull’accaduto è stato Amedeo Venza, ospite di Radio Marte nel programma Gente di Marte. Nella trasmissione con Gabriele Parpiglia, l’esperto di gossip ha dunque parlato di Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri e ha ammesso di avere un presunto retroscena.

“In realtà la situazione tra loro è degenerata un mesetto fa, forse qualcosa meno. Il motivo? Perché lui va a fare questi video di TikTok con i vari personaggi. Lui si mette lì, fa i video, conosce gente, invita”. Amedeo Venza non ha fatto riferimento a presunti tradimenti, come qualcuno ha potuto pensare, ma ha piuttosto fatto presente che “a lei dava fastidio questo atteggiamento, questo io te lo dico per sicuro”.

Nel suo racconto poi Amedeo Venza, a proposito di Nicolò De Devitiis ha raccontato quanto segue:

“Poi mi ha contattato un ragazzo che ha lavorato con lui durante uno scherzo a Le Iene. Parlo di uno scherzo fatto ad un noto cantante, mi pare Ghemon. Ecco, pare che nell’ambiente sia molto amato il tiktoker. Nel senso che si dà tante arie, vuole prendere sempre lui la palla al balzo, vuole prendere lui l’ultima decisione, così mi hanno detto. Ero ironico quando ho detto che è amato”.

E infine sempre facendo riferimento a Nicolò De Devitiis: “Tornando a Le Iene, la vittima dello scherzo ha preso da parte la iene e gli ha detto ‘scusa ma che problemi hai?’. Se fai quello bello, tosto, che sembra un rapper nei tiktok, fallo anche nella vita reale. Quindi Ghemon l’ha preso da parte dicendogli di non fare il galletto? Sì esatto confermo”.

Queste dunque le presunte voci di corridoio circa la rottura tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. Prendiamo queste dichiarazioni con le pinze e vediamo se arriverà o meno una conferma o smentita da parte dei diretti interessati.