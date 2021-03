1 Le parole di Valerio Scanu

In queste ultime ore ad attaccare duramente sui social Akash Kumar, attuale concorrente de L’Isola dei Famosi 2021, è stato Valerio Scanu, che ha fatto un duro sfogo verso l’attore. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto in questi giorni. Come ormai sappiamo, in molti hanno notato come Akash, nel corso delle partecipazioni ad altri reality e talent, sia stato presentato al pubblico con nomi diversi. A quel punto gli utenti sul web hanno iniziato a chiedersi quale sia la vera identità di Kumar, e proprio Tommaso Zorzi così, nel corso della diretta andata in onda ieri sera, ha chiesto spiegazioni all’attore. Quest’ultimo tuttavia si è immediatamente infervorito, ed ha anche minacciato di lasciare l’isola, non volendo finire al centro del gossip e del pettegolezzo.

A seguito del breve chiarimento avvenuto tra Akash e Ilary Blasi, che ha fatto capire al naufrago come nessuno abbia voluto attaccarlo, ad intervenire sui social è stato proprio Valerio Scanu. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha così fatto un lungo e durissimo sfogo verso l’attore, commentando un post della pagina trashbiccis. Ecco le sue parole:

“No vabbè…Particolarmente esaltato. Ricordo ancora quando mi insultò e bloccò dopo aver letto che io avevo ironizzato su una sua performance a Ballando con le Stelle (mesi dopo)! Lui dice di aver una attiva carriera che lo aspetta, ma secondo me nemmeno una carriola può aspettarlo, perché anche di fare il muratore bisogna esserne capace… senza arte, né parte, né educazione. Non so come Zorzi non lo abbia reso cenere in 5 secondi”.

Pare dunque che Valerio Scanu non le abbia mandate a dire ad Akash Kumar. Che nelle prossime ore il cantante decida di intervenire nuovamente sulla questione? Non resta che attendere per saperne di più.