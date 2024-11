Anche nella puntata di oggi di Amici 24, Nicolò Filippucci ha incantato tutti sulle note di Someone Like You

Questo pomeriggio Nicolò Filippucci si è esibito sulle note di Someone Like You di Adele ad Amici 24 e la sua interpretazione ha conquistato il pubblico e i giudici.

L’esibizione di Nicolò Filippucci

La puntata di Amici 24 di questo pomeriggio è stata caratterizzata dalla consueta gara di canto e di ballo. A giudicare sono arrivati Al Bano e Brunori SAS insieme ad Anbeta. Ritorni e arrivi molto graditi che sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico in studio.

A un certo punto è toccato a Nicolò Filippucci, il quale ha portato il brano Someone Like You di Adele. Gli spettatori presenti lo hanno applaudito e sul web lo hanno elogiato ancora una volta per le sue incredibili doti canore. Sono convinti sempre di più che si meriti di vincere il Serale di quest’anno, riuscirà a soddisfare le aspettative?

LEGGI ANCHE: Un ex flirt di Federica Petagna al vetriolo contro Alfonso e Stefano: “Sono due cornuti”

Per il momento non lo sappiamo, ma la cosa certa è che è piaciuto ai giudici. Infatti Brunori SAS ha affermato: “Bellissimo timbro, la prima parte era davvero stupenda. Non hai esagerato, sei stato molto misurato. Grande outfit“.

A voi è piaciuto? Fatecelo sapere con un commento. La puntata, intanto, vi ricordiamo che potrà essere recuperata su Mediaset Infinity e WittyTV in streaming alla fine della messa in onda su Canale 5.