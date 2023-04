NEWS

Andrea Sanna | 15 Aprile 2023

Crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti

Fin da quando Luca Salatino si trovava nella Casa del GF Vip sono circolati dei rumor secondo Soraia Ceruti, la fidanzata dell’ex tronista, avesse una relazione con un altro uomo. Gossip scacciato via dalla coppia nel momento in cui lo chef romano ha deciso di lasciare il reality per ricongiungersi con la sua amata.

Soraia Ceruti per quanto si sia mostrata vicina a Luca Salatino, che di recente ha subito un intervento chirurgico (dunque altro segnale che tra loro vada tutto bene), c’è chi si dice poco convinto. Luca e Soraia si fanno vedere poco e niente insieme sui social e l’ultimo post risale ormai a due mesi fa. Oltretutto pare che l’ex corteggiatrice abbia reso privato il suo profilo Instagram.

Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni, smentite poi da Lorenzo Pugnaloni nella sua pagina ufficiale. Ma ora sembrano esserci dei risvolti. Da diversi utenti di Como (città di origine della Ceruti) la Marzano ha ricevuto dei precisi messaggi. Qui si dice come Soraia sarebbe stata pizzicata insieme a un ragazzo. Tra gli altri messaggi giunti, c’è chi ha dichiarato che l’uomo in questione sarebbe un imprenditore e che a Como si è sparsa la voce.

Segnalazione Luca Salatino e Soraia Ceruti

Storie Instagram di Deianira Marzano s Luca Salatino e Soraia Ceruti

Un’altra persona, a proposito di Luca Salatino e Soraia Ceruti, ha aggiunto anche qualcosa di più specifico. Messaggio condiviso sui social da Deianira Marzano:

“Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ne ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto)”.

Instagram Stories di Deianira Marzano

Precisiamo chiaramente che si tratta di gossip e che non vi è alcuna dichiarazione da parte dei diretti interessati sulla veridicità della notizia. News che non trova conferme e che è da prendere con le pinze. Nel caso in cui Luca Salatino e Soraia Ceruti volessero intervenire per un chiarimento, Novella2000.it è a disposizione.