Nicolò Figini | 3 Febbraio 2023

GF Vip 7

Lo staff di Nikita Pelizon parla con l’avvocato

Nella serata di ieri Milena Miconi ha fatto un’imitazione di Nikita Pelizon e i fan di quest’ultima sono insorti sul web invocando anche la squalifica della vippona. L’attrice ha indossato la parrucca per assomigliare alla modella e poi ha cominciato a parlare con un accento straniero. Inoltre ha menzionato unicorni ed energie. A parlare, quindi, è stato anche lo staff della concorrente. Chi gestisce il suo profilo Instagram ha affermato di aver parlato con l’avvocato e ha svelato che non ci sono gli estremi per agire legalmente:

“Quello che è accaduto ieri sera è un esempio di satira, c’è differenza fra satira e diffamazione. Lo scopo della satira è quello di far ridere, essa non deve necessariamente corrispondere a verità, viene lasciato ampio spazio alla fantasia, quasi che questa non abbia limiti. Qualche limite però dovrebbe essere ricavato dal buon senso. Ritengo che rimane una clip di pessimo gusto che chiaramente non rispecchia la realtà e che, purtroppo, ha solo ferito Nikita. Concludo dicendo che al momento l’unica vera risposta che si può dare è quella di rendere immune Nikita. Dimostriamo quanto è amata e sostenuta fuori. Grazie a tutti per stare sempre dalla sua parte“.

Non soltanto lo staff di Nikita Pelizon, ma anche la sorella Jessica ha scritto un post su Twitter. Lei ha fatto riferimento al bullismo ha detto che l’imitazione da lei vista è stata “vomitevole“. Secondo lei, inoltre, usare lo scherzo per fare bullismo è inaccettabile: “Io non avrei mai accettato di fare una cosa simile neanche verso chi non sopporto“. Voi che cosa ne pensate? Siete dalla parte della famiglia di Nikita oppure di coloro che dicono si tratti solo di un’innocente imitazione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

