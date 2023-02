NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2023

Bagno di folla per Shakira, che esce a salutare i fan

In queste ultime settimane si è a lungo discusso di Shakira. Come ben sappiamo infatti l’artista colombiana ha da poco rilasciato la sua nuova canzone, che è una vera frecciatina al suo ex compagno Gerad Piqué e la sua nuova fidanzata Clara Chia Marti. Il pezzo in breve ha scalato le classifiche mondiali, confermandosi come uno dei brani più amati e ascoltati del momento. Nel mentre il calciatore ha già risposto a suo modo alle bordate della cantante, che si sta godendo questo momento pieno di successo. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Nella giornata di ieri infatti l’artista ha festeggiato il suo 46esimo compleanno, e per l’occasione alcuni fan si sono recati sotto casa sua a Barcellona per farle gli auguri. Già qualche settimana fa i sostenitori della cantante sono andati sotto la sua abitazione per farle una serenata, e il video momento naturalmente ha fatto il giro del web.

Shakira così, dopo aver notato i fan, è inizialmente uscita in terrazzo per ringraziarli per gli auguri e in seguito come se non bastasse è uscita di casa per incontrarli e abbracciarli di persona. Il bellissimo gesto della cantante non è passato inosservato, e anche in questo caso i filmati della serata stanno girando sui social.

Shakira salió de su casa a agradecer a los fans q estaban fuera 😭😭❤️ pic.twitter.com/UMSQjY44le — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) February 2, 2023

Nel mentre solo qualche giorno fa a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato proprio Piqué. Secondo alcune indiscrezioni infatti il calciatore avrebbe tradito anche la sua nuova compagna Clara Chia Marti, che nel frattempo è stata ricoverata in ospedale per via di un attacco d’ansia. Tuttavia al momento la coppia pare essere ancora unita e innamorata, e i gossip sembrerebbero destinati a rimanere tali.