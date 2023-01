NEWS

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’incontro tra Valerio e Nikita Pelizon

Questa sera Nikita Pelizon ha ricevuto la sorpresa del suo ex Valerio. Il rapporto tra loro non è mai stato troppo chiaro e nemmeno molto approfondito dentro la casa del GF Vip. In diretta, però, hanno avuto modo di parlarne. Le prime dichiarazioni le ha fatte proprio Valerio, il quale ha espresso tutto il suo affetto per la concorrente:

“Avevo tante frasi carine da dire e poi qui tutto scompare. Sono stati quattro mesi molto difficili, ma sto bene. Tutto è molto complicato, ma grazie a te posso raccontarlo. Mi hai fatto andare avanti. Però anche tu hai vissuto momenti complicati. Sono stato il primo a suggerirti questa bellissima esperienza. Era palese che tra noi sarebbe finita. Però voglio dirti che nel frattempo hai tantissime persone che ti vogliono bene. Tua sorella è una grande persona e anche io ti sostengo. Arriva in finale e conquista tutti. Non lasciarti ingannare da tante iene che stanno nella casa“.

Un ritorno dal passato per Nikita. Valerio, il suo ex fidanzato, ha qualcosa di importante da dirle. #GFVIP pic.twitter.com/WH8AyqhXMX — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2023

Nikita Pelizon, poi, ha replicato affermando di aver sentito molto la sua mancanza e di averlo pensato tanto. In seguito il conduttore ha parlato del famoso video (fatto dalla vippona in dedica a lui) che Valerio ha pubblicato senza il consenso della Pelizon:

“Quando mi ha mandato questo video era il momento del distacco. Successivamente lei è entrata in casa. Non avevamo nessun patto in merito a quel filmato. Quando ho visto che lei veniva un po’ maltrattata, mi faceva male. E allora l’ho fatto per dirti che ci sono. Quel video è stato un gesto d’amore grandissimo per me“.

Beh, in effetti ce lo stavamo chiedendo tutti… ❤️ 👀 #GFVIP pic.twitter.com/W0U8hKNuF0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2023

La vippona è rimasta sorpresa dalle sue ammissioni e non credeva che in così poco tempo lui si potesse innamorare a tal punto. Oggi Valerio le vuole molto bene e continuerà a sostenerla. Seguiteci per molte altre news.