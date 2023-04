NEWS

Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

GF Vip 7

L’accusa di Nikita Pelizon

Ieri sera i vipponi, dopo una lite che ha visto come protagoniste Oriana e Micol, hanno fatto un gioco della verità. Ognuno di loro ha dovuto pescare un bigliettino e dire ciò che pensava sulla persona che trovavano scritta sul foglio. Per esempio Nikita Pelizon ha estratto Tavassi. Il caso ha voluto, invece, che la Incorvaia pescasse proprio la Marzoli e, sorprendendo tutti, ha speso delle bellissime:

“Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona. Hai buoni sentimenti, credi nei legami, pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite“.

Come riporta anche il sito Isa e Chia, però, a usare le parole più dure è stata Nikita Pelizon con Edoardo Tavassi. La vippona, infatti, lo ha accusato di aver spesso lanciato commenti inopportuni: “Ho provato a parlarti. Avrei preferito non facessi commenti inopportuni durante le puntate o le nomination”. Anche la Miconi ha usato il pugno di ferro con Alberto definendolo “pungente e a volte egoista“. Tuttavia ha ammesso che è sempre stato uno dei pochi ad averla capita.

Parole al miele, invece, quelle di Alberto per Giaele De Donà, con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto. Il vippone ha dichiarato che sotto una facciata superficiale si nasconde una persona davvero bella e altruista. Giaele a sua volta stata molto carina con Micol, rimarcando di essere tanto simili a livello caratteriale.

