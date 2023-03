NEWS

Nicolò Figini | 14 Marzo 2023

GF Vip 7

Le vippone arrabbiate con Nikita Pelizon

Nella diretta di ieri sera si è parlato di Nikita Pelizon e di come la vippona si senta tagliata fuori dal resto del gruppo. In un filmato riassuntivo, infatti, veniva mostrata all’interno del confessionale mentre esprimeva le sue perplessità. Il conduttore, quindi, tornato in studio ha voluto approfondire il concetto. Come lui anche Sonia Bruganelli ha fatto una domanda diretta a Giaele.

I concorrenti, infatti, hanno negato di stare escludendo Nikita. Tuttavia l’opinionista ha criticato Giaele De Donà per non avere detto la verità su quanto accaduto due giorni fa. Da un video che gira sul web, infatti, possiamo vedere Micol Incorvaia e Giaele preparare del cartelloni per il compleanno di Oriana. Sentiamo la De Donà affermare che questi non sono stati firmati da Nikita perché la Marzoli non ha voluto che venisse coinvolta.

Il discorso è stato poi chiuso, ma in seguito Edoardo Tavassi ha rivelato che in realtà spesso Nikita Pelizon viene coinvolta da alcuni di loro. Tuttavia sostiene che lei non lo dica perché le fa comodo così. Nel video qui sotto, per tale ragione, possiamo ascoltare Giaele e Oriana mentre criticano duramente il comportamento della loro coinquilina. “Da adesso in poi neanche un ciao. Basta, questa cosa di voler far passare un messaggio… La gente non è scema”, afferma la Marzoli.

Oriana: -“Da adesso in poi neanche ciao”

Giaele: -“Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno”



Immagino che dopo questa Nikita, si andrà a buttare giù da un dirupo 😭#gfvip #nikiters pic.twitter.com/ZkW1yCbXFN — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 14, 2023

L’idea viene sostenuta dall’amica, la quale risponde: “Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno”. Vedremo che cosa accadrà in queste poche settimane che ci separano dalla finale del reality. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.