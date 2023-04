NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2023

Interviene Nikita Pelizon

È trascorsa una settimana da quando Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7, tuttavia sembrerebbe che per la modella, così come per tutti gli altri finalisti di questa edizione, non sia previsto un immediato ritorno in tv sulle reti Mediaset. In molti hanno infatti notato come gli ultimi eliminati dal reality show, da dopo Antonino Spinalbese, non siano arrivati nello studio di Verissimo, per la tradizionale chiacchierata con Silvia Toffanin. In queste ore così proprio Nikita ha deciso di rispondere alle domande dei fan sui social e per la prima volta ha rotto il silenzio in merito alla mancata intervista a Verissimo. Queste le parole della modella, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Cosa ne penso della non ospitata a Verissimo? Che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no”.

Qualche ora fa intanto come se non bastasse Nikita Pelizon è tornata a parlare di alcuni suoi ex compagni di avventura. Come è ormai noto infatti pare che il gruppo degli Spartani, fatta eccezione per Edoardo Tavassi, non si sarebbe complimentato con la modella per la vittoria al Grande Fratello Vip 7. La Pelizon così, tornando sulla questione, ha detto la sua su quanto accaduto, affermando:

“Secondo me è successo anche fuori perché, secondo me, di base sono stata antipatica. Perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo. O non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo. Una persona che è diversa e ha le proprie idee, nel mentre è furba e intelligente da comprendere anche quando qualcuno la vuole fregare. È difficile… è difficile quando vuoi vincere e fare un gruppo, benché diverso. Una persona che anziché parlare male tende sempre a vedere i lati positivi delle cose. Tosto… che provochi quando non c’è la provocazione… è tosto”.